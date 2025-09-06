Banesco presenta nueva versión de BanescoMóvil con acceso rápido en un solo toque

septiembre 5, 2025 10:09 PM
Nuevo diseño de BanescoMovil

Banesco Banco Universal anunció el lanzamiento de la nueva versión de su aplicación BanescoMóvil, que incorpora un diseño renovado orientado a mejorar la experiencia de los clientes con una interfaz más intuitiva, cómoda y segura.

La actualización ofrece una pantalla de inicio rediseñada con botones de acceso rápido que permiten realizar operaciones frecuentes en un solo toque.

En el caso de los clientes naturales, la aplicación incorpora accesos directos para efectuar pagos móviles, consultar saldos de cuentas y comunicarse con el asistente virtual Dani. Para los clientes jurídicos, además de estas opciones, se añade el acceso directo a la Suite BanescoPagos.

Asimismo, los botones de inicio de sesión y clave dinámica se encuentran ahora en la parte superior de la pantalla, lo que facilita la interacción con la plataforma.

La aplicación mantiene sus servicios tradicionales, como pagos y recargas, consultas y pagos de tarjetas, transferencias, operaciones en moneda extranjera y pago móvil.

La nueva versión de BanescoMóvil ya está disponible para descarga y actualización en Google Play Store y App Store.

Con esta actualización, Banesco busca ofrecer mayor comodidad a sus clientes a través de dispositivos móviles, reforzando la seguridad en las transacciones y consolidando su apuesta por la innovación en los canales digitales.

 

