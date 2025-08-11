Bessent: próximo presidente de la Fed debe auditar a fondo la institución

agosto 10, 2025 8:23 PM
Reserva Federal Nueva York Donald Trump
Imagen de la fachada del edificio de la Fed de Nueva York. Foto: Getty Images

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) debe ser capaz de “examinar toda la organización” y no limitarse a la política monetaria, ya que la institución asume actualmente funciones que, según dijo, ponen en riesgo su independencia.

En una entrevista con el diario japonés Nikkei, Bessent señaló que el sucesor de Jerome Powell debe contar con la confianza de los mercados, habilidad para analizar datos económicos complejos y una visión prospectiva, en lugar de depender únicamente de cifras históricas.

“Es alguien que tiene que tener la confianza de los mercados, la capacidad de analizar datos económicos complejos… y estar muy en sintonía con el pensamiento a futuro”, enfatizó, en declaraciones realizadas el 7 de agosto en Washington y publicadas este domingo.

También puede leer: Trump nomina a su principal asesor económico para la junta de la Fed

Búsqueda en curso

Fuentes citadas por Reuters indicaron que Bessent encabeza el proceso de búsqueda, que incluye a un consultor económico de larga trayectoria y a un expresidente regional del banco central.

Sobre los pedidos del expresidente Donald Trump para que la Fed recorte las tasas de interés, Bessent dijo que, aunque el mandatario expone su posición, “al final del día, la Fed es independiente”.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.