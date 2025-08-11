Bessent: próximo presidente de la Fed debe auditar a fondo la institución

Imagen de la fachada del edificio de la Fed de Nueva York. Foto: Getty Images

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) debe ser capaz de “examinar toda la organización” y no limitarse a la política monetaria, ya que la institución asume actualmente funciones que, según dijo, ponen en riesgo su independencia.

En una entrevista con el diario japonés Nikkei, Bessent señaló que el sucesor de Jerome Powell debe contar con la confianza de los mercados, habilidad para analizar datos económicos complejos y una visión prospectiva, en lugar de depender únicamente de cifras históricas.

“Es alguien que tiene que tener la confianza de los mercados, la capacidad de analizar datos económicos complejos… y estar muy en sintonía con el pensamiento a futuro”, enfatizó, en declaraciones realizadas el 7 de agosto en Washington y publicadas este domingo.

Búsqueda en curso

Fuentes citadas por Reuters indicaron que Bessent encabeza el proceso de búsqueda, que incluye a un consultor económico de larga trayectoria y a un expresidente regional del banco central.

Sobre los pedidos del expresidente Donald Trump para que la Fed recorte las tasas de interés, Bessent dijo que, aunque el mandatario expone su posición, “al final del día, la Fed es independiente”.

Con información de Reuters