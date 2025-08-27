Nvidia prevé ingresos récord en el tercer trimestre de 2025

Nvidia proyectó este miércoles ingresos para el tercer trimestre de 2025 por 54.000 millones de dólares, superando las estimaciones promedio de Wall Street de 53.140 millones, impulsada por la fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial (IA) por parte de proveedores de servicios en la nube.

El mercado de IA generativa ha llevado a empresas como Meta y Microsoft a invertir fuertemente en infraestructura, beneficiando directamente a Nvidia, que registró cerca de la mitad de sus 41.000 millones de dólares en ingresos de centros de datos provenientes de grandes proveedores de servicios en la nube durante su segundo trimestre fiscal.

A pesar de las buenas proyecciones, las acciones de Nvidia caían 2,5% en las negociaciones ampliadas, luego de un aumento de más de un 33% en lo que va de 2025, muy por encima del casi 10% que ha subido el S&P 500 en el mismo período.

Tensiones con China

La empresa enfrenta incertidumbre por la guerra comercial entre Washington y Pekín. Nvidia no incluyó envíos de sus chips H20 a China en sus proyecciones y no registró ventas de este producto en el país durante el segundo trimestre.

En un acuerdo con el Gobierno estadounidense, la compañía aceptó pagar 15% de algunos ingresos en China a cambio de la revocación de restricciones que frenaban sus ventas de chips H20. Sin embargo, Pekín ha alertado a las empresas nacionales sobre estas importaciones, y la producción de H20 ha sido detenida.

En mayo, Nvidia estimaba que las restricciones podrían restarle 8.000 millones de dólares de ventas en el trimestre de julio. No obstante, la compañía superó las expectativas en el segundo trimestre con 46.740 millones de dólares en ingresos, por encima de los 46.060 millones previstos.

Los chips avanzados de Nvidia permiten procesar grandes volúmenes de datos para aplicaciones de IA generativa, y la demanda se ha disparado mientras las grandes tecnológicas compiten por dominar esta nueva tecnología.