OCDE señala prioridades para que Perú mantenga crecimiento

El estudio, presentado en Lima por Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, junto con el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, y los ministros Elmer Schialer Salcedo y Raúl Pérez-Reyes, proyecta que el PIB crecerá 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026. La OCDE recomienda que la política monetaria se mantenga neutral y basada en datos, dado que la inflación se encuentra dentro del rango objetivo del Banco Central (1%-3%).

El informe subraya que el reto futuro es impulsar un crecimiento resiliente e inclusivo, manteniendo a la vez finanzas públicas sólidas. Según la OCDE, la regla fiscal sigue siendo clave para preservar la confianza de los inversores, mientras que mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar la base impositiva permitirá financiar inversiones sociales y proyectos que aumenten la productividad.

«Perú puede reforzar las bases para desarrollar el crecimiento a largo plazo mejorando las competencias de la fuerza laboral, facilitando el acceso al financiamiento de las pequeñas empresas y acelerando la adaptación al cambio climático», señaló Cormann durante la presentación del informe. «Será necesaria una mayor eficiencia en el gasto y unas instituciones fiscales sólidas para financiar infraestructuras, educación y protección social».

Educación y empleo formal, desafíos clave

El estudio también alerta sobre la informalidad laboral y los débiles resultados educativos, factores que limitan la creación de empleo formal y el crecimiento económico. Entre las recomendaciones se incluyen estrategias integrales para promover el empleo formal, desde la mejora de competencias hasta la simplificación de regulaciones y la aplicación efectiva de la legislación tributaria y laboral.

En cuanto al capital humano, la OCDE destaca la importancia de educación y cuidado infantil de calidad, especialmente en zonas rurales y familias de bajos ingresos. Esto no solo mejoraría los resultados educativos, sino que permitiría que más mujeres accedan a empleos formales y mejor remunerados.

También puede leer: Perú: producción nacional crece 3,41% en julio

Financiamiento insuficiente frena a las Mipyme

Otro desafío señalado por la OCDE es el acceso limitado al financiamiento, que frena la inversión y la transición hacia una economía más inclusiva y resiliente. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que representan la mayoría del sector empresarial, enfrentan dificultades para acceder a créditos asequibles, por lo que se recomiendan reformas que reduzcan los costos financieros y fortalezcan los mercados de capitales.

Finalmente, el informe recuerda que Perú es muy vulnerable al cambio climático, y que alcanzar la neutralidad climática para 2050 requerirá medidas ambiciosas: detener la deforestación, impulsar energías renovables, mejorar el transporte de bajas emisiones y reforzar políticas de adaptación, todo con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.