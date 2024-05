Confirman que la OFAC otorgó licencia a Trinidad y Tobago para negociar explotación de gas con Venezuela

El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó que su gobierno recibió el aval de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para continuar la negociación con Pdvsa sobre la explotación de gas en Venezuela.

«El Gobierno de la República de Trinidad y Tobago ha recibido una licencia específica de la OFAC del Tesoro de los Estados Unidos para continuar con la exploración, producción y exportación de gas con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el campo de hidrocarburos Cocuina-Manakin», escribió Young en su cuenta en X.

También puede leer: Reuters: BP suspende conversaciones sobre yacimientos de gas con Venezuela al expirar licencia

Cabe recordar que la petrolera británica BP detuvo las conversaciones con Venezuela sobre el desarrollo de un proyecto de gas en la frontera marítima con Trinidad y Tobago tras la expiración de una licencia estadounidense para Venezuela en abril.

Este año, BP llevó a cabo negociaciones con Venezuela y Trinidad y Tobago para desarrollar el campo Manakin-Cocuina de 1 billón de pies cúbicos (tcf) que comparten ambos países.

La compañía británica planea retomar las conversaciones con Venezuela una vez que «pueda hacerlo legalmente», afirmó un portavoz a Reuters el 22 de mayo.

«Con el vencimiento de la licencia general número 44 de la OFAC en abril de 2024, BP ha detenido todas las discusiones sobre el desarrollo Manakin-Cocuina», dijo la compañía.

BP quiere aumentar su producción de gas natural en Trinidad y Tobago, donde ha caído un 45% en los últimos cinco años, a 1.200 millones de pies cúbicos por día (bcf/d) desde 2.200 millones de pies cúbicos por día.

La empresa tiene una participación del 45% en la planta de procesamiento de gas Atlantic LNG, que tiene una capacidad para producir 15 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de gas superenfriado. Pero la instalación se ha visto obligada a suspender uno de sus trenes y reducir la producción debido a la menor producción de gas natural.

The Government of the Republic of Trinidad and Tobago has received a specific licence from OFAC at US Treasury to pursue the exploration, production and export of gas with the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela for the Cocuina-Manakin hydrocarbon field.

— Stuart R Young (@StuartRYoung1) May 29, 2024