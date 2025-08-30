Oferta de $5.890 millones de la filial de Elliott recomendada para ganar la subasta de Citgo

Una oferta de 5.890 millones de dólares de una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management fue recomendada como ganadora en la subasta organizada por un tribunal estadounidense de la refinería venezolana Citgo Petroleum. La información fue publicada por la agencia Reuters, según documentos presentados el viernes 30 de agosto por la noche por el funcionario que supervisa el proceso de venta.
En las últimas etapas de la subasta surgieron ofertas mejoradas, impulsadas por fallos judiciales en casos judiciales paralelos que impulsaron revisiones. Se espera que el juez de Delaware, Leonard Stark, tome una decisión final sobre el ganador tras una audiencia judicial en septiembre.
La recomendación del funcionario judicial Robert Pincus se produjo a pesar de un esfuerzo de último momento de una subsidiaria de la minera Gold Reserve a principios de esta semana para endulzar su oferta de 7.400 millones de dólares, que anteriormente había sido marcada como la favorita.
Gold Reserve informó en un comunicado que su filial había «aumentado sustancialmente el precio de compra propuesto, ha conseguido apoyo financiero adicional y ha aumentado la certeza de su oferta de maneras no económicas».
Las ofertas
En el mes de junio, Dalinar Energy ofreció 7.400 millones de dólares por las acciones de Citgo Petroleum, pero la propuesta financiera no reflejó un acuerdo para pagar a los tenedores de un bono venezolano en mora.
Por su parte, Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, estableció un acuerdo de pago con los tenedores de bono para cancelarles un reclamo por 2.860 millones de dólares.
A principios de este mes, Pincus declaró que una oferta mejorada de Amber Energy, filial de Elliott, era superior. El tribunal dio tres días al grupo Gold Reserve para intentar igualarla.
Pincus dijo el viernes que la transacción propuesta por Dalinar Energy de Gold Reserve «no igualó ni superó la transacción de venta de Amber y, por lo tanto, la transacción de venta de Amber sigue constituyendo una propuesta superior».