Oferta de $5.890 millones de la filial de Elliott recomendada para ganar la subasta de Citgo

Una oferta de 5.890 millones de dólares de una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management fue recomendada como ganadora en la subasta organizada por un tribunal estadounidense de la refinería venezolana Citgo Petroleum. La información fue publicada por la agencia Reuters, según documentos presentados el viernes 30 de agosto por la noche por el funcionario que supervisa el proceso de venta.

En las últimas etapas de la subasta surgieron ofertas mejoradas, impulsadas por fallos judiciales en casos judiciales paralelos que impulsaron revisiones. Se espera que el juez de Delaware, Leonard Stark, tome una decisión final sobre el ganador tras una audiencia judicial en septiembre.

La recomendación del funcionario judicial Robert Pincus se produjo a pesar de un esfuerzo de último momento de una subsidiaria de la minera Gold Reserve a principios de esta semana para endulzar su oferta de 7.400 millones de dólares, que anteriormente había sido marcada como la favorita.