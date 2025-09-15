Entra en vigor acuerdo de la OMC para limitar subsidios que impulsan la sobrepesca

La Organización Mundial del Comercio (OMC) informó este 15 de septiembre que entró en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, cuyo objetivo es regular los apoyos gubernamentales que pueden contribuir al agotamiento de las poblaciones de peces.

El acuerdo, adoptado en 2022 tras más de 20 años de negociaciones, establece que los gobiernos no podrán otorgar subsidios a actividades de pesca ilegal, a poblaciones sobreexplotadas ni a operaciones en aguas internacionales no reguladas.

La entrada en vigor se produjo tras la ratificación de Brasil, Kenia, Vietnam y Tonga, alcanzando el umbral de dos tercios de miembros necesario para activar el acuerdo. También se anunció que Mali y Omán completarán su ratificación en breve.

Alcance y cifras

Según datos de la OMC y estudios de Marine Policy, los gobiernos destinan aproximadamente 35.000 millones de dólares al año en subsidios pesqueros, de los cuales cerca de 22.000 millones son considerados potencialmente dañinos para los recursos marinos. En 2021, se estimó que el 35,5% de los stocks de peces estaban sobreexplotados.

Para facilitar la aplicación del acuerdo, se creó el Fondo para la Pesca de la OMC, destinado a brindar asistencia técnica y fortalecer capacidades en países en desarrollo y en vías de desarrollo. Hasta ahora, se han comprometido más de 18 millones de dólares para este propósito.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años y establece la creación de un Comité de Subvenciones Pesqueras, encargado de supervisar su implementación y mantener un diálogo regular sobre prácticas y políticas de subsidios entre los miembros.