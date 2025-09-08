OPEP publica nuevo calendario de compensaciones por sobreproducción

La OPEP anunció este lunes un nuevo calendario de compensaciones que regirá entre agosto y junio de 2026, con el objetivo de equilibrar la producción de petróleo tras los excesos registrados por algunos de sus miembros.

El plan establece que los países implicados deberán aplicar recortes mensuales de entre 190.000 y 829.000 barriles por día (bpd), dependiendo de sus niveles de sobreproducción.

Arabia Saudita y Argelia, exentos

Según el calendario, Arabia Saudita y Argelia son los únicos miembros a los que no se les exige aplicar recortes compensatorios, al haber cumplido con sus cuotas en meses previos.

En contraste, la mayor carga recae sobre Kazajistán, que ha mantenido un bombeo sistemáticamente por encima de su objetivo. Le siguen Irak, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que también deberán ajustar de manera significativa su producción.

Ajuste progresivo en las metas de producción

El bloque de ocho productores acordó además elevar sus objetivos de producción en 137.000 bpd para octubre, iniciando antes de lo previsto el desmantelamiento de los recortes de 1,65 millones de bpd vigentes desde el año pasado.

Esta decisión sigue a un aumento de 2,5 millones de bpd aplicado entre abril y septiembre, parte de la estrategia gradual de la OPEP+ para responder a la evolución de la demanda mundial de crudo y contener la volatilidad en los precios.