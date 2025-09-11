OPEP deja sin cambios su previsión de demanda de crudo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo sin cambios sus proyecciones de crecimiento de la demanda mundial de crudo, estimada en 1,29 millones de barriles diarios (mbd) en 2025 y 1,38 mbd en 2026. La organización, con sede en Viena, subrayó que la economía global avanza con firmeza, con una expansión prevista del 3% en 2025 y del 3,1% en 2026.

Según su informe mensual, el consumo medio de crudo alcanzará 105,14 mbd en 2025 y 106,52 mbd en 2026, en línea con las estimaciones del mes anterior.

Crecimiento desigual por regiones

En los países industrializados de la OCDE, el consumo aumentará en 0,1 mbd en 2025 y en 0,2 mbd en 2026. En cambio, en las economías emergentes —con China, India y otras naciones asiáticas a la cabeza— el incremento será mucho mayor: 1,1 mbd en 2025 y 1,2 mbd en 2026.

Las previsiones económicas también se mantienen sin variación: EE. UU. crecerá 1,8% en 2025 y 2,1% en 2026; la eurozona 1,2% en ambos años; Japón alrededor del 1%; China 4,8% y 4,5%; e India liderará con 6,5% en cada ejercicio.

Oferta y política de producción

La OPEP prevé que la oferta de productores externos a la alianza OPEP+ aumente en 0,8 mbd en 2025 y 0,6 mbd en 2026, con Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina como principales impulsores.

El grupo defendió su estrategia de incrementos graduales en la producción, aplicada desde abril tras los recortes voluntarios de 2023. La OPEP+ —liderada por Arabia Saudí y Rusia— acordó el pasado domingo un nuevo aumento de 137.000 barriles diarios para octubre, que se suma a seis incrementos previos.

En agosto, la alianza bombeó en conjunto 42,4 mbd, cerca del 40% de la producción mundial, lo que supuso un alza de 509.000 bd respecto a julio, aunque inferior a lo pactado.

La visión optimista de la OPEP difiere de la de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte de un exceso de oferta. Según la AIE, en el segundo semestre las reservas mundiales aumentarán en promedio 2,5 mbd, un ritmo que considera “insostenible”.