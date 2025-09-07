OPEP+ acuerda aumento moderado de producción en octubre

septiembre 7, 2025 10:30 AM
Foto: Freepik

La OPEP+ decidió este domingo elevar en 137.000 barriles diarios (bpd) su producción conjunta de crudo a partir de octubre, según informaron a Reuters dos fuentes del bloque. El ajuste, aunque modesto, marca un nuevo paso en la estrategia de gestión de oferta que la alianza ha mantenido para equilibrar el mercado petrolero.

El aumento representa una fracción mínima frente a los casi 43 millones de bpd que bombea actualmente la OPEP+ en conjunto. Para analistas del sector, la medida busca enviar una señal de flexibilidad sin generar un impacto fuerte sobre los precios internacionales, que han oscilado en las últimas semanas por la incertidumbre económica global y los movimientos de inventarios en Estados Unidos y Asia.

El bloque, liderado por Arabia Saudita y Rusia, mantiene desde 2022 un esquema de recortes coordinados para sostener la cotización del crudo, que ronda los 85 dólares por barril.

El incremento aprobado en esta reunión se interpreta como una calibración destinada a atender compromisos de suministro sin poner en riesgo la estabilidad de precios.

Las fuentes consultadas adelantaron que los ministros de Energía continuarán evaluando el comportamiento de la demanda en los últimos meses del año, particularmente en China e India, dos de los principales compradores de crudo de la OPEP+. La próxima reunión del grupo está prevista para noviembre.

Con información de Reuters

