OPEP+ debatirá un nuevo aumento de producción

La OPEP+ evaluará este domingo la posibilidad de incrementar de nuevo la producción de crudo, según confirmaron dos fuentes cercanas a las discusiones. La decisión se enmarca en la estrategia del bloque de recuperar cuota de mercado, incluso bajo la presión de Estados Unidos para abaratar los precios del petróleo.

Desde abril, el grupo —que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados— ha elevado las cuotas en alrededor de 2,5 millones de barriles diarios, equivalente al 2,4% de la demanda mundial.

Sin embargo, estos incrementos no han logrado reducir los precios, que se mantienen cerca de los 70 dólares por barril, impulsados por las sanciones occidentales a Rusia e Irán y por la mayor oferta de productores rivales como Estados Unidos.

Lo que está en juego

De aprobarse un nuevo aumento, la OPEP+ empezaría a deshacer parte de los recortes de 1,65 millones de barriles diarios que, en principio, deberían mantenerse hasta finales de 2026. Esto supondría adelantar más de un año la retirada de una segunda capa de recortes.

La decisión se tomará en una reunión virtual de ocho países miembros, que definirán la producción correspondiente a octubre. No obstante, una fuente interna advirtió que también existe la posibilidad de suspender temporalmente los aumentos.

Contexto reciente

En su última reunión, en agosto, el grupo acordó incrementar la producción en 547.000 barriles diarios para septiembre, además de autorizar un aumento adicional de 2,5 millones de barriles diarios en Emiratos Árabes Unidos.

Pese a estas medidas, los analistas apuntan a que las alzas no han alcanzado las cantidades comprometidas, lo que ha contribuido a sostener los precios. El Brent se cotizaba este miércoles en torno a 68 dólares por barril, con una baja de más del 1% en la jornada, pero todavía lejos del mínimo de abril, cuando rozó los 58 dólares.

Con información de Reuters