Oro y Bitcoin, dos refugios que se disputan un lugar en las reservas

El oro alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico de 3.703 dólares por onza, impulsado por la incertidumbre geopolítica, la demanda sostenida de los bancos centrales y las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal. Paralelamente, el Bitcoin rozó su propio récord tras superar los 123.500 dólares en agosto, respaldado por una creciente adopción institucional y una volatilidad en mínimos históricos

En un informe publicado este 22 de septiembre, el Deutsche Bank Research Institute plantea una pregunta clave: ¿pueden el oro y el Bitcoin convivir como activos de reserva de los bancos centrales hacia 2030?

El metal precioso mantiene su rol como refugio y diversificador de reservas. Hoy los bancos centrales acumulan más de 36.000 toneladas, con Estados Unidos, Alemania e Italia a la cabeza. El 43% de los gestores consultados por el World Gold Council asegura que aumentará sus tenencias en los próximos 12 meses, un récord de confianza en el activo.

Con una capitalización que supera los 2,3 billones de dólares y un dominio de más del 50% del mercado cripto, Bitcoin comienza a mostrar atributos de activo de reserva: oferta limitada, liquidez creciente y baja correlación con los activos tradicionales. Países como El Salvador, Ucrania, Kazajistán y Bután ya han incorporado el token en sus reservas, mientras que en EE. UU. avanza la propuesta de crear un Bitcoin Strategic Reserve, con más de 207.000 BTC incautados en manos del Tesoro.

Una ecuación de confianza y regulación

El informe recuerda que el oro también atravesó episodios de extrema volatilidad antes de consolidarse como reserva estratégica. En esa línea, sostiene que la volatilidad de Bitcoin debería seguir reduciéndose a medida que se amplíe la regulación y la profundidad de mercado.

Deutsche Bank concluye que ni el oro ni Bitcoin reemplazarán al dólar como principal activo de reserva, pero ambos tenderán a coexistir en los balances de los bancos centrales. Para 2030, el instituto prevé que Bitcoin se habrá consolidado como un complemento estratégico del oro en la diversificación de reservas globales