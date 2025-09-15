El oro se estaciona en récords mientras la Fed prepara un giro en política monetaria

El oro operaba sin grandes movimientos este lunes, mientras los inversores aguardan las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que esta semana podría recortar las tasas de interés y dar pistas sobre el ritmo de la flexibilización.

El oro al contado cotizaba en 3.641,19 dólares por onza a las 07:42 GMT, tras marcar la semana pasada un máximo histórico de 3.673,95 dólares. Los futuros en EE. UU. para diciembre retrocedían un 0,2% a 3.679,20 dólares.

“El mercado da por hecho un recorte de 25 puntos básicos, aunque persisten dudas sobre el tono que usará Jerome Powell en su mensaje final y la orientación futura de la política monetaria”, señaló Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

Expectativa por menores tasas

El oro viene de ganar 1,6% la semana pasada, respaldado por la expectativa de menores tasas, en un contexto donde los lingotes —que no ofrecen rendimiento— suelen apreciarse cuando baja el costo del dinero.

Los últimos datos en EE. UU. mostraron una inflación en agosto en su nivel más alto en siete meses, impulsada por vivienda y alimentos. Sin embargo, el repunte en las solicitudes de subsidio por desempleo reforzó la apuesta de que la Fed recortará las tasas este miércoles.

Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado descuenta casi con certeza un ajuste de -25 pb, aunque existe una leve posibilidad de un recorte mayor, de -50 pb.

La reunión de la Fed llega en un clima de tensiones: una disputa legal sobre su liderazgo y los intentos del presidente Donald Trump de ganar mayor influencia en la política de tasas.

Otros metales preciosos

Plata : +0,1% a 42,21 dólares la onza

: +0,1% a 42,21 dólares la onza Platino : +1% a 1.404,72 dólares

: +1% a 1.404,72 dólares Paladio: +1,1% a 1.209,80 dólares

Con información de Reuters