Goldman Sachs prevé que el oro supere los 4.000 dólares por onza en 2026

El banco de inversión Goldman Sachs anticipa que el precio del oro podría superar los 4.000 dólares por onza troy a mediados de 2026, impulsado por una mayor diversificación de los inversores hacia el metal como refugio frente a la incertidumbre económica.

El oro al contado alcanzó el miércoles un máximo histórico de 3.578,5 dólares por onza, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes y por la persistente demanda global de activos refugio.

En una nota publicada el miércoles, Goldman Sachs señaló que el oro es actualmente su “recomendación larga de mayor convicción”.

El banco estima que los precios se ubiquen en torno a 3.700 dólares por onza hacia finales de 2025 y en 4.000 dólares a mediados de 2026, siempre que los bancos centrales mantengan un ritmo fuerte de compras.

La entidad advirtió, no obstante, que un desplazamiento significativo de los inversores privados desde activos en dólares hacia el oro podría llevar las cotizaciones hasta 4.500 dólares.

También puede leer: El oro marca un nuevo récord y se acerca a los $3.570

Riesgos por la independencia de la Reserva Federal

El informe también advierte que una eventual pérdida de independencia de la Reserva Federal podría generar una combinación adversa de inflación acelerada, aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo, debilitamiento de la renta variable y pérdida del estatus del dólar como divisa de reserva. En ese escenario, el oro se vería favorecido como depósito de valor no dependiente de la confianza institucional.

Goldman Sachs añadió que, en un supuesto extremo en el que el 1% del dinero privado invertido en el mercado del Tesoro estadounidense se reasigne al oro, los precios podrían acercarse a los 5.000 dólares por onza troy.

Con información de EFE