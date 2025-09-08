Oro rompe récord y supera los 3.600 dólares

El oro abrió la semana con un nuevo máximo histórico, al cotizarse por encima de los 3.600 dólares la onza, impulsado por la creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

A las 2:41 a.m. (hora de Ciudad de México), el oro al contado avanzaba 0,7% a 3.612,20 dólares, después de marcar un techo intradía de 3.616,64 dólares. Los futuros del oro estadounidense para diciembre se mantenían en 3.653,10 dólares.

El empleo prende las alarmas

Los datos laborales publicados el viernes en Estados Unidos confirmaron la desaceleración del mercado laboral. En agosto, el crecimiento del empleo se debilitó con fuerza y la tasa de desempleo subió al 4,3%, el nivel más alto en casi cuatro años.

El deterioro en los indicadores prácticamente selló las apuestas a favor de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed este mes. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan una probabilidad de 90% a esa decisión.

Un rally que no se detiene

El oro acumula una ganancia de 37% en 2025, luego de escalar 27% el año pasado. Su ascenso está sostenido por la debilidad del dólar, las compras récord de bancos centrales y la persistente incertidumbre económica y geopolítica.

La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense —que rondan mínimos de cinco meses— también refuerza la demanda por el lingote, considerado refugio en tiempos de volatilidad.

La atención de los inversionistas se dirige ahora al informe de inflación de EE. UU., que se publicará el jueves. Los datos podrían dar más claridad sobre el tamaño del ajuste monetario que aplicará la Fed.

Otros metales preciosos

Plata : subía 0,3%, a 41,08 dólares la onza.

: subía 0,3%, a 41,08 dólares la onza. Platino : ganaba 1,6%, a 1.394,90 dólares.

: ganaba 1,6%, a 1.394,90 dólares. Paladio: avanzaba 1,3%, a 1.124,24 dólares.

Con información de Reuters