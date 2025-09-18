Oro se fortalece tras bajada de tipos de la Reserva Federal

El oro repuntaba este jueves en los mercados internacionales, impulsado por la depreciación del dólar y el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés de referencia, en lo que se perfila como el inicio de un ciclo de relajación monetaria.

A las 10:11 GMT, el oro al contado avanzaba un 0,2% hasta los 3.668,34 dólares por onza, tras haber alcanzado la víspera un máximo histórico de 3.707,40 dólares, antes de retroceder un 0,8%. En contraste, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,4% hasta 3.703 dólares.

Fed abre camino a más recortes

El banco central estadounidense redujo las tasas el miércoles e indicó que prevé al menos dos recortes adicionales este año, en línea con un enfoque de “gestión de riesgos” frente al debilitamiento del mercado laboral.

“El dólar está recuperando su debilidad, lo que ha ayudado a sostener los precios del oro. La decisión sobre las tasas fue un poco acomodaticia, porque el diagrama de puntos reveló que habrá dos recortes más este año”, señaló Fawad Razaqzada, analista de City Index y FOREX.com.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, subrayó que las decisiones se tomarán “reunión por reunión”, pero reconoció que el contexto económico justifica un giro más expansivo en la política monetaria.

Oro se beneficia de tasas más bajas

El oro, considerado un activo refugio en momentos de incertidumbre, suele ganar atractivo en entornos de tipos de interés más bajos, ya que reduce el costo de oportunidad frente a otros activos.

“La racha alcista del oro sigue vigente y es muy probable que se mantengan los máximos históricos”, sostuvo el analista independiente Ross Norman.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores asignan una probabilidad del 90% a un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre.

Perspectivas y otros metales

El banco ANZ advirtió en una nota que el oro podría obtener mejores resultados al inicio del ciclo de flexibilización, reforzado por la persistente demanda de activos refugio en un contexto geopolítico complejo.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,4% hasta 41,84 dólares la onza; el platino ganaba 1,5% hasta 1.383,60 dólares; mientras que el paladio retrocedía 0,7% a 1.146,55 dólares.

Con información de Reuters