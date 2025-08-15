Oro apunta a caída semanal pese a rebote por debilidad del dólar

El oro repuntaba levemente este viernes, sostenido por la caída del dólar, pero se encaminaba a cerrar su peor semana desde mediados de junio, lastrado por el retroceso de las expectativas de un recorte agresivo de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

A las 09:41 GMT, el oro al contado subía un 0,2%, hasta 3.340,59 dólares la onza, aunque acumulaba una pérdida semanal del 1,7%. Los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,1%, a 3.387,50 dólares.

El índice dólar retrocedía un 0,4%, abaratando el metal para los compradores con otras divisas. “A corto plazo, el oro se mueve en dirección opuesta al dólar, que a su vez reacciona a los datos económicos y a titulares rápidos sobre aranceles o Ucrania”, explicó Ross Norman, analista independiente.

También puede leer: Trump resta preocupación por acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

El jueves, el índice de precios al productor en Estados Unidos mostró en julio su mayor incremento en tres años, impulsado por el alza de costos de bienes y servicios, lo que refuerza las presiones inflacionarias. A su vez, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicaron en 224.000, por debajo de las 228.000 previstas.

Estos datos moderaron las apuestas, alentadas días atrás por cifras benignas de inflación al consumidor y comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que la Fed podría recortar las tasas más de un cuarto de punto.

El oro, que no genera rendimientos, suele beneficiarse de entornos de tipos bajos, pero la lectura más alta de la inflación mayorista reduce el margen para una relajación monetaria agresiva.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,5%, a 37,79 dólares la onza; el platino cedía un 0,9%, a 1.345,02 dólares; y el paladio retrocedía un 1,2%, a 1.131,56 dólares.

Con información de Reuters