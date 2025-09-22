Oro alcanza nuevo máximo histórico ante expectativas de recortes de tasas

El oro volvió a romper récord este lunes, impulsado por las crecientes apuestas de los inversores a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continuará recortando las tasas de interés en lo que resta del año.

A las 09:50 GMT, el oro al contado subía un 1,1%, hasta 3.723,81 dólares por onza, tras alcanzar más temprano un nuevo máximo histórico de 3.726,19 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 1,4%, hasta 3.758,4 dólares.

Los analistas apuntan que la debilidad del dólar y las expectativas de nuevas reducciones de tasas han fortalecido la demanda por el metal precioso como activo refugio.

Fed en el centro de la atención

La semana pasada, la Fed aplicó su primer recorte de tasas desde diciembre, reduciéndolas en 25 puntos básicos y dejando la puerta abierta a una mayor flexibilización monetaria.

Los mercados ahora descuentan dos nuevas bajadas de 25 puntos básicos este año: una en octubre, con un 93% de probabilidad, y otra en diciembre, con un 81%, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores también esperan la publicación del viernes del índice de precios del consumo personal básico (PCE), considerado el indicador de inflación favorito de la Fed.

El optimismo se extendió al resto del mercado de metales. La plata al contado avanzaba un 1,4%, hasta 43,67 dólares, su nivel más alto en 14 años. El platino ganaba un 0,8%, hasta 1.415,09 dólares, mientras que el paladio subía un 1,9%, hasta 1.170,63 dólares.

Expectativas para la semana

“Esperaría que el oro alcance nuevos máximos históricos esta semana, ya que es probable que las autoridades de la Fed indiquen nuevos recortes de tasas, aunque el ritmo dependerá de los datos económicos”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La atención estará puesta en las declaraciones de varios responsables de la Fed, incluido su presidente, Jerome Powell, quien ofrecerá un discurso el martes. Sus palabras podrían dar pistas adicionales sobre la dirección futura de la política monetaria estadounidense.

Con información de Reuters