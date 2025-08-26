Oro sube a máximo de dos semanas

El oro se disparó este martes a su nivel más alto en más de dos semanas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. La medida, inédita en la historia reciente del banco central, encendió las alarmas sobre la independencia de la Fed y reforzó la búsqueda de refugio en activos considerados seguros.

A las 10:25 GMT, el oro al contado avanzaba 0,2%, a 3.371,3 dólares por onza, tras tocar más temprano los 3.386,27 dólares, su mayor cotización desde el 11 de agosto. En tanto, los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en diciembre se mantenían estables en 3.418 dólares.

La decisión de Trump, tomada el lunes, se justificó en supuestas irregularidades en préstamos hipotecarios asociados a Cook. Sin embargo, analistas y operadores interpretan la destitución como un intento del mandatario de inclinar la balanza dentro del Comité de la Fed hacia posiciones más complacientes con la Casa Blanca.

“El movimiento de Trump plantea serias dudas sobre la autonomía de la Reserva Federal y eleva la incertidumbre en los mercados, lo que naturalmente impulsa a los inversores hacia el oro”, señaló Carlo Alberto De Casa, analista externo de Swissquote.

El oro, un activo que no genera rendimientos, suele apreciarse en periodos de baja confianza económica y cuando el mercado anticipa tasas de interés más reducidas. La reacción de los precios refleja tanto la preocupación por la gobernanza de la Fed como la expectativa por los nuevos datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el viernes, clave para definir el rumbo de la política monetaria.

Otros metales preciosos

La plata al contado retrocedía 0,2 %, a 38,47 dólares la onza.

El platino perdía 0,4 %, hasta 1.337,6 dólares.

El paladio avanzaba 0,3 %, a 1.089,89 dólares.

Con este telón de fondo, el oro refuerza su papel como termómetro de la incertidumbre política y económica global.

Con información de Reuters