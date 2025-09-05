Panamá anuncia reforma de su registro de buques y digitalización de trámites

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó este viernes en Japón que el país está trabajando en una reforma de la ley que regula el registro de buques panameño, con el objetivo de modernizar el sistema y digitalizar todos los trámites.

La marina mercante de Panamá cuenta con 8.810 naves, que representan 241,1 millones de toneladas de registro bruto (TRB), aproximadamente el 14 % de la flota mundial, según datos del World Fleet Monitor de Clarksons Research. Japón es su principal cliente: el 41 % de la flota mercante japonesa está registrada bajo bandera panameña.

Objetivos de la reforma

Durante un encuentro con la Asociación de Armadores de Japón, Mulino explicó que la reforma busca mejorar el servicio a los clientes y recoger sugerencias del sector.

El director de la marina mercante panameña, Ramón Franco, señaló que la estrategia incluye:

Digitalización total de los trámites.

de los trámites. Renovación de la flota y eliminación de buques de alto riesgo.

y eliminación de buques de alto riesgo. Inspecciones más rigurosas y políticas de seguridad y medio ambiente.

Mulino también destacó que el registro panameño “no es una franquicia marítima” y que busca cumplir con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y protección ambiental.

La visita oficial del mandatario a Japón incluyó reuniones con más de 40 representantes de compañías navieras de la región de Kanto, en las que se presentó la estrategia de modernización del registro de buques de Panamá.

También puede leer: Economía de Panamá crece 2,19% en junio con el impulso del transporte y la banca

Con información de EFE