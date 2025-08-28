Panamá retomará sus servicios consulares en Venezuela el #1Sept

El Consulado de Panamá en Venezuela anunció la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público, a partir del lunes 1° de septiembre de 2025.

La representación diplomática informó que el nuevo horario especial de atención será de lunes a jueves, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado este jueves 28 de agosto, esta medida busca «optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios».

El consulado exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro de este horario.

Cooperación diplomática

La medida de retomar los servicios consulares ya se había anunciado por el gobierno de Panamá en junio pasado. Venezuela rompió relaciones con Panamá en julio de 2024, luego de las elecciones presidenciales.

En mayo de 2025, ambos países acordaron la reanudación de los vuelos comerciales, luego de 10 meses suspendidos. Las primeras líneas aéreas en retomar operaciones fueron la panameña Copa y la venezolana Estelar.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, dijo en esa oportunidad que la ruptura de relaciones había causado un daño al comercio internacional de la zona libre, a las aerolíneas y a la repatriación en el tránsito norte-sur de ciudadanos venezolanos.

El consulado de ese país reiteró su compromiso de servicio y asistencia tanto a la comunidad panameña residente en Venezuela como al público venezolano, «con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones».

Finalmente, invitó a la comunidad a seguir sus canales de comunicación oficiales para futuras actualizaciones.