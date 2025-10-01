José Luis Trocel: Tarifa de transporte público ya se depreció y podría subir en las próximas semanas

El secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Sector Transporte, José Luis Trocel, advirtió que la tarifa vigente en bolívares ya se ha depreciado entre un 3% y 4% desde su publicación, lo que reduce el poder de compra y afecta la operatividad del sector.

Según la Gaceta Oficial Nº 43.218, del 22 de septiembre de 2025, la tarifa mínima para el transporte urbano se fijó en 40 bolívares, equivalente a 0,22 centavos de dólar a la tasa oficial de 179,43 Bs/USD, muy por debajo de los 0,50 centavos de dólar que el sector solicitaba (85 bolívares).

«Desde el día que salió la gaceta hasta hoy eso ya se ha devaluado más o menos un 3 o 4%. Entonces, no tiene sentido establecer tarifas en bolívares porque eso no ayuda al sector, dado que no alcanza, ya que no se mantiene en el tiempo la tarifa», expresó Trocel a Fedecámaras Radio.

¿Aumento del pasaje en el corto plazo?

Trocel indicó que esta situación hace probable que el costo del pasaje aumente en las próximas semanas. «La tarifa que estoy cobrando no es la que debería cobrar. No llegamos ni a ocho días de haber salido la gaceta oficial. Es una locura total», afirmó.

El representante explicó que las partes y repuestos se compran en dólares, mientras que la tarifa en bolívares pierde valor constantemente, lo que obliga a solicitar ajustes periódicos.

Por otra parte, Trocel denunció que los subsidios que deberían cubrir el Estado, como los destinados a estudiantes y personas de la tercera edad, actualmente son asumidos por los propios transportistas. El único apoyo que reciben regularmente, dijo, es un subsidio parcial de gasolina.

Como solución, propuso anclar la tarifa al dólar y establecer un bono de transporte para los usuarios, que podría oscilar entre 25 y 30 dólares mensuales. Según Trocel, estas medidas permitirían mantener la estabilidad del sector y garantizar la operación continua del transporte público.

«Para que pueda existir un cierto equilibrio debe haber un subsidio como en todos los países del mundo donde funciona el transporte público y la tarifa anclada al dólar. Esa es la única manera de que las cosas se estabilicen», concluyó, anticipando que los ajustes en la tarifa serán recurrentes mientras no se implementen estas medidas.