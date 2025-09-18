Reuters: jueza de EEUU ratifica validez de los bonos 2020 de Pdvsa

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla confirmó este jueves la validez de los bonos 2020 de la petrolera venezolana Pdvsa, en un revés para la compañía, que había sostenido que la deuda impaga no se había emitido correctamente.

En una nota publicada por Reuters indica que los bonos están respaldados por una participación mayoritaria de Pdvsa en la refinería estadounidense Citgo. La empresa incumplió el pago de estos bonos en 2019, lo que puso en riesgo la refinería frente a posibles embargos por parte de los acreedores.

Failla ya había declarado la validez de los bonos en 2020, pero un tribunal de apelaciones ordenó una nueva revisión, que ahora concluyó confirmando la emisión conforme a la legislación venezolana.

Paralelamente, esta semana se llevó a cabo en Delaware una audiencia para subastar acciones de la empresa matriz de Citgo a otros acreedores. La sesión fue suspendida temporalmente el jueves para permitir que el tribunal revisara la reciente sentencia de Failla.

Expertos financieros señalan que la ratificación de los bonos podría abrir la puerta a futuras ejecuciones sobre Citgo si Pdvsa no logra renegociar sus pasivos, lo que intensificaría la presión sobre la empresa estatal y sus operaciones internacionales.

Con información de Reuters