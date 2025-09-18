Reuters: jueza de EEUU ratifica validez de los bonos 2020 de Pdvsa

septiembre 18, 2025 1:34 PM
PDVSA Venezuela taladro
Foto: Getty Images

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla confirmó este jueves la validez de los bonos 2020 de la petrolera venezolana Pdvsa, en un revés para la compañía, que había sostenido que la deuda impaga no se había emitido correctamente.

En una nota publicada por Reuters indica que los bonos están respaldados por una participación mayoritaria de Pdvsa en la refinería estadounidense Citgo. La empresa incumplió el pago de estos bonos en 2019, lo que puso en riesgo la refinería frente a posibles embargos por parte de los acreedores.

Failla ya había declarado la validez de los bonos en 2020, pero un tribunal de apelaciones ordenó una nueva revisión, que ahora concluyó confirmando la emisión conforme a la legislación venezolana.

También puede leer: Oferta de $5.890 millones de la filial de Elliott recomendada para ganar la subasta de Citgo

Paralelamente, esta semana se llevó a cabo en Delaware una audiencia para subastar acciones de la empresa matriz de Citgo a otros acreedores. La sesión fue suspendida temporalmente el jueves para permitir que el tribunal revisara la reciente sentencia de Failla.

Expertos financieros señalan que la ratificación de los bonos podría abrir la puerta a futuras ejecuciones sobre Citgo si Pdvsa no logra renegociar sus pasivos, lo que intensificaría la presión sobre la empresa estatal y sus operaciones internacionales.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.