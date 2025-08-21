Arranca depósito de pensiones y crece la expectativa por el Ingreso de Guerra de $50

agosto 21, 2025 9:43 AM
Pensionados IVSS
El Canal Patria Digital confirmó en la mañana de este 21 de agosto la liberación de los 130 bolívares correspondientes a la pensión del mes de septiembre.

«Desde este jueves la banca pública y privada comenzaron a liberar los pagos a los pensionados y pensionadas por un monto de 130 bolívares», informó la cuenta oficial en Telegram.

De acuerdo con el comunicado, en el transcurso del día se prevé que la Plataforma Patria active el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados, estimado en 6.700 bolívares, equivalentes a 50 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

