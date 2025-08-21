Pensionados reciben casi $50 del Ingreso Contra la Guerra Económica

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comenzaron este jueves a recibir el Ingreso Contra la Guerra Económica, por un monto de 6.700 bolívares, equivalente a 48,06 dólares según la tasa oficial de 139,80 bolívares por dólar (menos de los 50 dólares esperados).

La información fue confirmada por el Canal Patria Digital a través de Telegram, que también notificó la liberación de los 130 bolívares correspondientes a la pensión de septiembre, unos 0,92 dólares. En total, a los adultos mayores les fue adjudicado 6.830 bolívares, equivalentes a 48,85 dólares.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), la Canasta Alimentaria en la capital del estado Zulia se cotizó en julio en 67.646 bolívares, un aumento de 16,62% respecto a los 58.003 bolívares de junio.

Esto significa que los 6.830 bolívares recibidos por los pensionados alcanzan para cubrir apenas el 9,9% de la canasta, dejando un déficit del 90,1%.

