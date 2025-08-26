Petróleo retrocede tras repunte por temores de suministro ruso

agosto 26, 2025 9:32 AM
Foto: Pixabay

Los precios del petróleo caían el martes más de un 1 %, en una toma de beneficios después del repunte de la víspera, cuando las tensiones en torno a la guerra en Ucrania y los riesgos de suministro ruso impulsaron las cotizaciones a máximos de casi tres semanas.

A las 10:40 GMT, el Brent bajaba 1,08 dólares, o un 1,57 %, hasta 67,72 dólares el barril, tras haber alcanzado en la sesión anterior su mayor nivel desde principios de agosto. El West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos retrocedía 1,13 dólares, o un 1,74 %, a 63,67 dólares.

El retroceso de hoy estuvo acompañado por un tono negativo en los mercados bursátiles, lo que reforzó la aversión al riesgo. “El modesto retroceso se debe a la debilidad general en la renta variable. Aun así, los factores geopolíticos seguirán pesando, en especial lo que pueda hacer Trump si no prospera una reunión entre Rusia y Ucrania”, comentó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Riesgos de suministro y tensiones diplomáticas

El avance del crudo el lunes estuvo respaldado por la amenaza de nuevas sanciones de Washington al petróleo ruso y por los ataques ucranianos contra infraestructura energética de Moscú, que han golpeado su capacidad de procesamiento y exportación, generando incluso escasez de gasolina en algunas regiones de Rusia.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que impondrá sanciones adicionales a Moscú si no se registran avances hacia un acuerdo de paz en las próximas dos semanas. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que funcionarios de ambos países han sostenido conversaciones sobre posibles acuerdos energéticos en los márgenes de los diálogos de paz.

Mercado en vilo

La confluencia de guerra en Ucrania, riesgos sobre la oferta rusa y la llamada “guerra arancelaria” mantiene a los inversores cautelosos. “Con tantas incertidumbres en el mercado petrolero, los inversores difícilmente se comprometerán a una dirección sostenida”, advirtió Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Con este telón de fondo, el mercado del crudo oscila entre el impacto de la geopolítica y la presión bajista de un sentimiento global más adverso al riesgo.

Con información de Reuters

