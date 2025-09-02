El petróleo sube más de 2% por tensiones en Ucrania

Los precios del petróleo repuntaron este martes en los mercados internacionales, impulsados por la preocupación sobre nuevas disrupciones en el suministro tras la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, y por las apuestas de que la OPEP+ mantendrá sin cambios su producción en la reunión prevista para este domingo.

A las 11:03 GMT, el Brent subía 1,17 dólares, o un 1,7%, hasta 69,32 dólares el barril, tras haber avanzado más de 2% en las primeras operaciones. El West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos ganaba 1,77 dólares, o un 2,8%, para ubicarse en 65,81 dólares, tras el feriado del Día del Trabajo que mantuvo cerrados los mercados el lunes.

Factores de presión en el mercado

“El crudo cotiza al alza mientras continúa la presión de Estados Unidos sobre Rusia para detener la guerra, centrándose en frenar los flujos de suministro a India”, señaló Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. Según el analista, el alza también responde a la cobertura de posiciones cortas en el WTI y a la expectativa de que la OPEP+ no aumente la oferta. Hansen estimó que el Brent podría llegar a 70,5 dólares antes de enfrentar resistencia.

La finalización de la temporada de viajes de verano en Estados Unidos marcó el fin del periodo de mayor demanda de combustible en el mayor consumidor mundial, lo que podría moderar la presión sobre los precios en las próximas semanas.

Impacto del conflicto en Rusia

Por el lado de la oferta, los ataques con drones ucranianos interrumpieron operaciones en instalaciones que representan al menos el 17% de la capacidad de refinación de Rusia, equivalente a 1,1 millones de barriles diarios, según cálculos de Reuters.

Los inversores esperan con atención la reunión de la OPEP+ del 7 de septiembre. El grupo había acordado el mes pasado un aumento de 547.000 barriles por día en septiembre, aunque los analistas anticipan que no revertirá los recortes voluntarios de 1,65 millones de barriles diarios que mantienen Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros.

Estas medidas han sido clave para sostener los precios en torno a los 60 dólares por barril, pese a la volatilidad causada por la guerra y las señales de desaceleración en la demanda global.

Con información de Reuters