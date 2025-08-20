El petróleo se recupera apoyado en caída de inventarios en Estados Unidos

Los precios del petróleo subían el miércoles, sostenidos por un descenso en los inventarios de crudo en Estados Unidos y mientras los mercados evalúan los próximos pasos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, aún sin resultados concretos.

El Brent ganaba 44 centavos, o un 0,7%, hasta 66,23 dólares por barril a las 10:00 GMT. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos para entrega en septiembre —que expira este miércoles— avanzaba 65 centavos, o un 1%, hasta 63 dólares.

El repunte llega tras una sesión negativa el martes, cuando el crudo retrocedió más de 1% ante el optimismo inicial de un pronto acuerdo para frenar la guerra en Ucrania. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su par ruso, Vladímir Putin, podría no estar dispuesto a sellar un pacto en el corto plazo.

El impulso adicional llegó del informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API), que reportó una caída de 2,42 millones de barriles en las existencias de crudo estadounidenses. Los datos oficiales del Gobierno se publicarán este miércoles a las 14:30 GMT.

“Los precios del petróleo bajan un día y al siguiente rebotan. El informe del API fue positivo, así que espero que los precios encuentren cierto soporte”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las expectativas en torno a la paz siguen marcando la dirección de los mercados energéticos. Trump aseguró el martes que Washington evalúa prestar apoyo aéreo como parte de un eventual acuerdo y afirmó estar organizando una reunión entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la que seguiría una cumbre trilateral. Moscú, sin embargo, no ha confirmado su participación.

Con los precios oscilando entre las presiones de la diplomacia y los fundamentos de oferta y demanda, los inversores mantienen la cautela a la espera de señales más claras, tanto desde el frente geopolítico como del mercado físico.

Con información de Reuters