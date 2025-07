Petroleras extranjeras en Venezuela esperan aval de EEUU

Alrededor de media docena de socios internacionales de la estatal Pdvsa aguardan nuevas autorizaciones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de Estados Unidos para operar en Venezuela, informaron a Reuters seis fuentes con conocimiento de las conversaciones.

Las licencias, incluida una clave para Chevron, fueron revocadas en marzo como parte de las sanciones de Washington, en respuesta a lo que el expresidente Donald Trump calificó como la falta de avances del gobierno venezolano hacia la democracia y su manejo de la crisis migratoria.

El gobernante Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que Chevron había notificado al gobierno sobre una nueva autorización. En paralelo, Pdvsa comenzó a preparar la asignación de cargamentos de petróleo a sus socios de empresas mixtas, a ejecutarse una vez que lleguen las aprobaciones oficiales.

Sin embargo, compañías como Chevron, la italiana Eni, la española Repsol, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries siguen a la espera. Antes de la suspensión de licencias, estas empresas participaron en proyectos clave de petróleo y gas y representaron alrededor del 40% de las exportaciones petroleras del país en el primer trimestre, equivalentes a unos 881.000 barriles diarios.

Silencio oficial y cautela empresarial

Algunas empresas han informado a su personal y contratistas en Venezuela sobre permisos “en camino”, pero sin detalles sobre fechas ni condiciones, según dos de las fuentes consultadas.

Chevron declinó comentar sobre las licencias; Maurel & Prom confirmó que no ha recibido ninguna autorización, mientras que Eni, Repsol, Reliance y Pdvsa no respondieron a solicitudes de información. El Departamento del Tesoro tampoco hizo comentarios, mientras que un portavoz del Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos no permitirá que el Gobierno de Maduro lucre con la venta de petróleo.

Por ahora, Chevron no ha instruido el despacho de buques hacia aguas venezolanas, y los cronogramas de Pdvsa no contemplan cargamentos para sus socios durante julio, de acuerdo con documentos marítimos revisados y fuentes cercanas al proceso.

Con información de Reuters