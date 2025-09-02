PIB de Brasil crece 0,4% en el segundo trimestre

La economía brasileña avanzó 0,4% en el segundo trimestre de 2025 frente a los tres primeros meses del año, según datos divulgados este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El resultado estuvo impulsado por los Servicios (+0,6%) y la Industria (+0,5%), mientras que la Agropecuaria mostró leve caída de 0,1%. Dentro de la industria, las actividades extractivas crecieron 5,4%, compensando las bajas en electricidad y gas (-2,7%), manufactura (-0,5%) y construcción (-0,2%). En servicios destacaron las finanzas (+2,1%), información y comunicación (+1,2%) y transporte (+1,0%).

En la demanda interna, el consumo de los hogares avanzó 0,5%, pero el gasto público retrocedió 0,6% y la inversión (formación bruta de capital fijo) cayó 2,2%. En el sector externo, las exportaciones subieron 0,7% y las importaciones bajaron 2,9%.

Comparación anual

Frente al mismo período de 2024, el PIB creció 2,2%. La agropecuaria lideró con un salto de 10,1%, impulsada por cosechas récord de maíz, soja, arroz, algodón y café. La industria avanzó 1,1% y los servicios 2,0%, con fuerza en los sectores de información y comunicación (+6,4%) y actividades financieras (+3,8%).

En los cuatro trimestres terminados en junio, la economía registró un alza de 3,2% respecto al período anterior. En el acumulado del primer semestre de 2025, el PIB creció 2,5%, con aportes positivos de la agropecuaria (+10,1%), la industria (+1,7%) y los servicios (+2,0%).