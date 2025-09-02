PIB de Brasil crece 0,4% en el segundo trimestre

septiembre 2, 2025 11:31 AM
Real Brasil
Foto: Pixabay

La economía brasileña avanzó 0,4% en el segundo trimestre de 2025 frente a los tres primeros meses del año, según datos divulgados este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El resultado estuvo impulsado por los Servicios (+0,6%) y la Industria (+0,5%), mientras que la Agropecuaria mostró leve caída de 0,1%. Dentro de la industria, las actividades extractivas crecieron 5,4%, compensando las bajas en electricidad y gas (-2,7%), manufactura (-0,5%) y construcción (-0,2%). En servicios destacaron las finanzas (+2,1%), información y comunicación (+1,2%) y transporte (+1,0%).

En la demanda interna, el consumo de los hogares avanzó 0,5%, pero el gasto público retrocedió 0,6% y la inversión (formación bruta de capital fijo) cayó 2,2%. En el sector externo, las exportaciones subieron 0,7% y las importaciones bajaron 2,9%.

También puede leer: Lula descarta represalias rápidas por gravámenes de EEUU

Comparación anual

Frente al mismo período de 2024, el PIB creció 2,2%. La agropecuaria lideró con un salto de 10,1%, impulsada por cosechas récord de maíz, soja, arroz, algodón y café. La industria avanzó 1,1% y los servicios 2,0%, con fuerza en los sectores de información y comunicación (+6,4%) y actividades financieras (+3,8%).

En los cuatro trimestres terminados en junio, la economía registró un alza de 3,2% respecto al período anterior. En el acumulado del primer semestre de 2025, el PIB creció 2,5%, con aportes positivos de la agropecuaria (+10,1%), la industria (+1,7%) y los servicios (+2,0%).

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.