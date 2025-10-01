Sector privado mejora pronóstico de crecimiento de México para 2025 al 0,53%

Especialistas del sector privado elevaron su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México para 2025 al 0,53%, frente a un pronóstico previo de 0,46%, según la encuesta mensual divulgada este miércoles por el Banco de México (Banxico).

Para 2026, en cambio, los analistas ajustaron la proyección de crecimiento a 1,33%, ligeramente inferior al 1,34% estimado previamente, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros encuestados por el banco central entre el 15 y 29 de agosto.

Estas revisiones se producen luego de que el PIB mexicano registrara un crecimiento de 0,6% trimestral y 1,2% interanual en el segundo trimestre del año, superando la desaceleración prevista por organismos internacionales y financieros.

Inflación y tipo de cambio

El sector privado también ajustó a la baja su previsión de inflación general para el cierre de 2025, ubicándola en 3,85%, desde un 3,95% proyectado anteriormente. Este ajuste sigue a un repunte de la inflación al 3,74% en la primera quincena de septiembre, luego de haber descendido al 3,49% en agosto.

Para 2026, la inflación se estima en 3,80%, por encima de la meta del 3% del banco central mexicano.

En cuanto al tipo de cambio, los analistas esperan que el peso cierre 2025 en 19,08 unidades por dólar, por debajo de la proyección anterior de 19,49. Para 2026, prevén un dólar a 19,62 pesos, también menor al cálculo previo de 20,02.

Riesgos y factores que podrían afectar el crecimiento

Entre los factores que podrían limitar el crecimiento en los próximos seis meses, los expertos destacaron: la gobernanza (37%), las condiciones económicas externas (26%) y las internas (25%).

De manera más específica, señalaron la política de comercio exterior (17%), problemas de inseguridad pública (16%), debilidad del mercado interno (7%), falta de cambios estructurales en México (7%), incertidumbre sobre la economía interna (7%) y otros problemas relacionados con la ausencia de estado de derecho (7%).

Respecto al sector externo, las expectativas sobre el déficit comercial se redujeron a 7.837 millones de dólares, desde 8.802 millones previos. En tanto, la inversión extranjera directa (IED) mostró un ligero ajuste al alza, con una proyección de 36.360 millones de dólares, frente a 33.494 millones estimados anteriormente.

Con información de EFE