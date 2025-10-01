Crecimiento económico global no reduce la pobreza y supera límites ecológicos

A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se ha más que duplicado desde 2000, miles de millones de personas siguen sin acceso a servicios básicos como alimentación, vivienda y atención médica, mientras que el daño ecológico supera los límites seguros del planeta, según un estudio publicado en la revista Nature.

La investigación, liderada por Andrew Fanning, de Doughnut Economics Action Lab (DEAL), y Kate Raworth, cofundadora de DEAL y profesora en la Universidad de Oxford, analizó 35 indicadores económicos y ecológicos entre 2000 y 2022 para evaluar cómo se distribuye la riqueza global y cómo impacta al medio ambiente.

El estudio agrupa a 193 países según su ingreso nacional bruto per cápita en tres categorías: el 40% más pobre, el 40% intermedio y el 20% más rico. Los resultados muestran que, aunque el PIB global se duplicó, los avances en la reducción de la pobreza fueron limitados.

«A las tasas actuales, el mundo está muy lejos de eliminar las carencias críticas en alimentos, salud, educación y vivienda para 2030», advierten los autores.

El análisis también revela profundas desigualdades ecológicas y sociales: el 20% más rico, que representa al 15% de la población, genera más del 40% del exceso ecológico global, mientras que el 40% más pobre, hogar del 42% de las personas, sufre más del 60% de la privación social.

El estudio midió la sobredemanda ecológica comparando el consumo per cápita con los límites planetarios en áreas como clima, alimentos, agua dulce y biodiversidad. Para 2022, la humanidad había sobrepasado al menos seis de los nueve límites planetarios, y los investigadores advierten que revertir este daño requerirá duplicar la tasa actual de reducción del exceso ecológico.

Urgencia de reorientar las políticas económicas

Los autores sostienen que es necesario ir más allá del PIB como indicador de éxito y reestructurar las economías para garantizar un futuro “seguro y justo”, que satisfaga las necesidades sociales sin comprometer la salud del planeta.

Para ello, han creado una herramienta web interactiva que permite visualizar los resultados y monitorear el progreso anual hacia los objetivos sociales y ecológicos globales.

“Nuestro análisis muestra que, a pesar del rápido crecimiento económico, la humanidad sigue dejando a miles de millones en la privación mientras lleva a la Tierra más allá de sus límites seguros. Necesitamos urgentemente economías diseñadas para entregar tanto el bienestar humano como la salud planetaria”, afirmó Fanning.

Para Kate Raworth, “la obsesión por un crecimiento del PIB sin fin, especialmente en los países más ricos, está llevando al mundo lejos de un futuro próspero. Es hora de crear economías regenerativas y distributivas por diseño, que serán el verdadero sello del progreso del siglo XXI”.

Con información de EFE