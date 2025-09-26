Plan de Telecomunicaciones 2025-2031 plantea sumar 4 millones de hogares y comercios con fibra óptica

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

Conatel publicó el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 con el cual establece las políticas y estrategias para el desarrollo del sector y para la mejora del servicio a la población.

Entre los planes para este período en materia de telecomunicaciones destaca la continuación del despliegue de fibra óptica a todo el país. Para ello, prevén sumar 4 millones de abonados (hogares y comercios) con la instalación de 160.000 kilómetros de fibra. Así como, 36.000 Km de fibra para redes de transporte en zonas interurbanas, urbanas y rurales.

«La implementación de tecnologías de vanguardia como 5G, 6G, fibra óptica universal, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y ciudades inteligentes, no solo responde a las demandas del desarrollo económico contemporáneo. También constituye una herramienta fundamental para la consolidación de la soberanía nacional, la reducción de las desigualdades y la construcción de un modelo de desarrollo sustentable», se indicó en el documento de 136 páginas.

Los cuatro ejes fundamentales de acción de esta hoja de ruta para las telecomunicaciones son:

1.- Infraestructura alámbrica: incluye el despliegue masivo de fibra óptica (FTTH), la conectividad en sitios remotos y la transición al protocolo IPv6.

2.- Infraestructura inalámbrica: expansión de la cobertura 4G en ejes viales y preparación para el despliegue de la tecnología 5G.

3.- Transformación digital sostenible: fomento de la inteligencia artificial, ciudades inteligentes y una gestión ambiental responsable para el manejo de desechos tecnológicos.

4.- Organización y participación ciudadana: fortalecimiento de la comunicación directa entre el gobierno y el pueblo.

«El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031 se justifica en la imperiosa necesidad de posicionar a Venezuela como líder regional en innovación tecnológica. Garantiza que los avances de la cuarta revolución industrial beneficien directamente al pueblo organizado y fortalezcan la construcción del modelo del siglo XXI», se afirmó.

Durante la Feria Internacional de Tecnología de Venezuela 2025 (Fitelven), el presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones Cantv, Iván Hernández Dala, dijo que actualmente ya cuentan con un despliegue de más de 35 mil Km de fibra óptica en el territorio nacional. «Esta infraestructura está a la orden de todos nuestros operadores para una competencia sana» y para potenciar el desarrollo del sector.

Mayor velocidad de Internet

El plan de telecomunicaciones 2025-2031 señala que el despliegue de 160.000 Km de redes de fibra óptica FTTH/GPON permitirá expandir el acceso a internet de alta velocidad en todo el territorio venezolano.

La FTTH (Fibra hasta el Hogar) es la arquitectura que lleva la fibra óptica hasta el usuario final. Mientras que GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es la tecnología que permite transmitir datos de alta velocidad y ofrecer servicios de internet, voz y video hasta el hogar del cliente a través de una red punto a multipunto eficiente. Se refiere a la distribución física de la fibra directamente hasta la vivienda o negocio del usuario.

«Este esfuerzo busca garantizar la conectividad de calidad en cada hogar. Y fomentar la inclusión digital y el acceso equitativo a la información y oportunidades que brindan las tecnologías modernas», indicó el documento publicado por Conatel.

Metas Anuales:

▪ Meta 1: Despliegue de 20.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2025.

▪ Meta 2: Despliegue de 25.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2026.

▪ Meta 3: Despliegue de 25.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2027.

▪ Meta 4: Despliegue de 25.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2028.

▪ Meta 5: Despliegue de 25.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2029.

▪ Meta 6: Despliegue de 20.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2030.

▪ Meta 7: Despliegue de 20.000 Km de fibra óptica de redes de última milla en el año 2031.

4 millones de abonados

El objetivo se incida en el plan de telecomunicaciones en un período de seis años, es incrementar a 4 millones nuevos abonados con red de fibra óptica FTTH/GPON. Esta cifra representa una proyección de 67% de incremento en penetración en banda ancha.

«Garantizar el acceso a internet con redes de fibra óptica para 4 millones de nuevos abonados FTTH/GPON al 2031 es fundamental para democratizar el conocimiento y la información. Así se consolida el acceso a internet como un derecho popular», se afirmó en el documento.

Metas Anuales:

▪ Meta 1: Acceso a internet a 200.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2025.

▪ Meta 2: Acceso a internet a 300.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2026.

▪ Meta 3: Acceso a internet a 300.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2027.

▪ Meta 4: Acceso a internet a 300.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2028.

▪ Meta 5: Acceso a internet a 300.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2029.

▪ Meta 6: Acceso a internet a 300.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2030.

▪ Meta 7: Acceso a internet a 200.000 nuevos abonados (FTTH/GPON) en el año 2031.

Venezuela experimenta un rápido crecimiento en la tecnología de fibra óptica, con un aumento del 338% en su despliegue en los últimos años. La inversión en este área mejora la velocidad y el acceso a internet en el país.

Expertos en el área sostienen que este avance es impulsado por la llegada de nuevas empresas, la reducción de costos y por la expansión del FTTH (Fiber To The Home). Esta tecnología ofrece velocidades de conexión de hasta 1 GB o 2 GB a precios más asequibles. Proveedores clave en este mercado incluyen Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Vnet, Fibex Telecom y NetUno. La competencia del sector redunda en una mejor calidad de servicio y planes accesibles al usuario final.

Despliegue en la red de transporte

Por su parte, el despliegue de 36.000 Km de fibra óptica para redes de transporte (interurbanas, urbanas y rurales) constituye una inversión estratégica clave para el desarrollo tecnológico y digital del país, afirmó Conatel en el documento.

«Esta meta fortalece la capacidad nacional para garantizar comunicaciones seguras y eficientes, así como para reducir la dependencia de infraestructuras externas. Además, establece una base material robusta para la transformación digital y contribuye al desarrollo endógeno de las telecomunicaciones», indicó.

La fibra óptica en la red de transporte se refiere al uso de finos hilos de vidrio para transmitir datos en forma de pulsos de luz, lo que permite una conexión de gran capacidad y distancia para el Internet y otras redes. Estos cables forman las Redes de Transporte Óptico (OTN), que son fundamentales para la infraestructura digital. Puede transportar grandes volúmenes de información de manera rápida y eficiente. Es la tecnología principal detrás de la red troncal de Internet, conectando el mundo a través de largas distancias.

Metas Anuales:

▪ Meta 1: Despliegue de 3.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2025.

▪ Meta 2: Despliegue de 6.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2026.

▪ Meta 3: Despliegue de 6.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2027.

▪ Meta 4: Despliegue de 6.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2028.

▪ Meta 5: Despliegue de 5.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2029.

▪ Meta 6: Despliegue de 5.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2030.

▪ Meta 7: Despliegue de 5.000 Km de fibra óptica de redes de Transporte en el año 2031.