Usuarios de la Plataforma Patria reportan problemas de acceso

Este viernes 15 de agosto, usuarios de la Plataforma Patria informaron en redes sociales que no podían acceder al sistema, ni desde la página web ni desde la app.

El inconveniente ocurre apenas un día después de que el Gobierno venezolano depositara el Ingreso de Guerra Económica para los trabajadores activos de la administración pública, lo que podría haber generado mayor tráfico en la plataforma.

No obstante, algunos usuarios señalaron que los problemas comenzaron ya el 14 de agosto.