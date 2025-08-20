El PMA reducirá a la mitad su programa de asistencia en Venezuela por falta de financiamiento

El Programa Mundial de Alimentos (PMA, WFP por sus siglas en inglés) anunció que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela durante este año, debido a limitaciones en el financiamiento disponible.

La medida afectará a escuelas en zonas rurales y de difícil acceso, como el municipio Arismendi, donde desde 2021 el organismo ha distribuido alimentos regularmente a estudiantes.

El PMA recordó que la logística en estas áreas depende del transporte fluvial, lo que convierte cada entrega en un reto operativo. “Cuando llegamos por primera vez, nadie creyó que regresaríamos porque era demasiado lejos y difícil. Pero volvimos cada dos meses, sin pausa, durante tres años consecutivos”, indicó el organismo.

En su más reciente visita, similar a la primera, no fue posible llevar alimentos, aunque familias y docentes acudieron desde comunidades lejanas para mantener el contacto con el personal del programa.

El organismo valoró la confianza de las comunidades atendidas y reiteró su compromiso de continuar brindando asistencia en la medida de lo posible, pese a la reducción de recursos.

Desde 2021, el PMA ha apoyado a escuelas venezolanas con el objetivo de mejorar la nutrición infantil y fomentar la asistencia a clases en sectores vulnerables.