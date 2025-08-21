PMI de la eurozona sube a 51,1 en agosto y sorprende al mercado

La economía de la zona euro mostró en agosto señales de recuperación más sólidas de lo previsto, con un repunte de la actividad empresarial que alcanzó su mayor nivel en más de un año, según el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) publicado este jueves por S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB).

El PMI compuesto preliminar subió a 51,1 puntos, frente a los 50,9 de julio, marcando su tercera mejora mensual consecutiva y el nivel más alto desde mayo de 2024. La lectura sorprendió positivamente al mercado, ya que un sondeo de Reuters había anticipado un retroceso hasta 50,7.

El avance se sustentó en el incremento de los nuevos pedidos, que crecieron por primera vez desde mayo de 2024, y en la mejora del sector manufacturero. El PMI manufacturero alcanzó 50,5 puntos, entrando en zona de expansión tras más de tres años en contracción. La producción industrial, además, creció al ritmo más rápido en casi tres años y medio.

En el mercado laboral, las empresas continuaron contratando por sexto mes consecutivo, con la creación de empleo acelerándose hasta su nivel más alto desde junio de 2024. El dinamismo se concentró en los servicios, mientras que la industria todavía redujo personal.

No obstante, las presiones inflacionistas se intensificaron en agosto. Los costes de los insumos subieron al mayor ritmo en cinco meses, impulsados sobre todo por el sector servicios, donde la inflación de costes alcanzó su nivel más alto desde marzo. Pese a ello, los precios de venta se mantuvieron relativamente estables, lo que ofrece cierto alivio al Banco Central Europeo (BCE).

Cyrus de la Rubia, economista jefe de HCOB, señaló que “las cosas están mejorando” y que “la actividad económica se ha recuperado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios”, aunque advirtió que el BCE podría mostrarse incómodo con el repunte de costes en los servicios.

Por países, Alemania registró en agosto su crecimiento más fuerte desde marzo, liderado por la industria manufacturera, mientras que Francia mostró una contracción marginal, la más leve en un año. El resto de la eurozona mantuvo un crecimiento moderado.

De acuerdo con un sondeo de Reuters, los mercados esperan que el BCE evalúe un posible recorte de tipos hacia diciembre, aunque sin un consenso claro sobre el nivel final del tipo de depósito a cierre de año.

