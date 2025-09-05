Venezuela cerró junio con inflación anualizada de 216,7%, según datos del PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su informe sobre el desempeño macroeconómico de Venezuela en el primer semestre de 2025. Entre los datos del reporte, destaca que el país alcanzó una tasa de inflación anualizada a junio de 216,7% y prevé un crecimiento del PIB de 5,8% para el cierre del año.

El informe subraya que «persisten retos significativos en materia inflacionaria y cambiaria». Las tasas de inflación estimadas en abril, mayo y junio de 2025 fueron de 21%, 23% y 11,3% respectivamente.

Explicó que la inflación anualizada al cierre de junio alcanzó 216,7%, asociada en gran parte a la devaluación del tipo de cambio —que cerró en 108,19 bolívares por dólar— y a factores de incertidumbre vinculados tanto al entorno internacional como al impacto de las sanciones internacionales.

«Estos elementos demandan atención para consolidar la estabilidad alcanzada en otros frentes», recalcó en el reporte.

Sobre el tipo de cambio oficial, este indicador cerró junio en 108,19 Bs/$, lo que representó un incremento del 197,2% en el último año. En consecuencia, el bolívar se devaluó 52% con relación al valor del dólar en diciembre pasado.

De acuerdo a los datos reportados en el informe, el BCV intervino en el mercado cambiario con un monto aproximado de 1.800 millones de dólares en el primer semestre. Este monto significó un 30% más que en el mismo período de 2024.

Estimaciones de crecimiento

El reporte se basa en datos del Banco Central de Venezuela, Seniat y organismos internacionales como la OPEP, la Cepal y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Observa en los resultados del período «signos positivos en el crecimiento económico del país, destacando la expansión petrolera y el fortalecimiento de sectores no petroleros».

Destacó que tras un crecimiento de 6,6% en el período, reportado por cifras oficiales del país, estiman que la economía cierre el año en 5,8%.

De acuerdo con las estimaciones del PNUD, el sector petrolero cerraría 2025 con un crecimiento de 13% y el no petrolero un 3,4%.

La producción promedio de petróleo, en el primer semestre de 2025, fue de 1.048.000 barriles diarios, «el mejor resultado desde el mismo período de 2019».

Por su parte, la demanda agregada interna se estima que aumente 7,6% con incrementos en el Gasto de Consumo Final Privado de 4,4%; Gasto de Consumo del Gobierno en 2,9% y Formación de Capital Fijo un 15,1%). Mientras que las exportaciones a precios constantes crecerían 16,2%.

También puede leer: Ecopetrol enfrenta limitaciones para negociar con Venezuela por sanciones de EEUU

Exportaciones petroleras

En el ámbito del sector externo, aunque las exportaciones petroleras aumentaron en volumen, la caída de los precios del crudo afectó el valor de las ventas. Sin embargo, la diversificación de mercados, con China como el principal destino del 77% de los volúmenes exportados, ofrece un potencial de compensación en las finanzas externas.

El reporte destaca que en el segundo trimestre, Venezuela exportó un promedio de 790 mbd (millones de barriles diarios) de petróleo, un 14% más que en el mismo período de 2024.

Sin embargo, la caída del 23% en los precios del crudo resultó en un desplome del 13,9% en el valor de las ventas.

El valor de las exportaciones petroleras en el primer semestre fue de 8.025 millones de dólares, similar a los 8.008 millones de dólares del primer semestre de 2024. «China fue el destino del 77% de los volúmenes exportados entre abril y junio».

Política fiscal y recaudación

La situación fiscal muestra una mejora en los ingresos nominales, aunque la inflación erosiona su valor real, indicó el PNUD. «Los ajustes en la Unidad Tributaria buscan compensar esta pérdida, evidenciando los esfuerzos del gobierno por equilibrar las cuentas públicas».

El Seniat pasó la UT de 9 a 43 bolívares en junio pasado, para un aumento nominal de 377,8%.

Los datos sobre ingresos fiscales no petroleros en el primer semestre señalan que hubo un aumento nominal anualizado al finalizar el período en 392.756 millones de bolívares. No obstante, en términos reales, estos ingresos se contrajeron un 13,6%.

En dólares, la recaudación fue de 5.179 millones de dólares, un 5,3% menos que en el mismo período de 2024.

En conclusión, el Informe Macroeconómico del segundo trimestre de 2025 del PNUD resalta un crecimiento sostenido en sectores petroleros y no petroleros, aunque persisten retos en la inflación y la estabilidad cambiaria.