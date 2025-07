Políticas de Trump también podrían afectar al litio chileno

Además del cobre, las políticas de Donald Trump podrían afectar las exportaciones de litio de Chile a Estados Unidos. Esto se debe a lo que el presidente estadounidense llama su “gran y hermosa ley”, promulgada el 4 de julio y que elimina o reduce gradualmente los créditos fiscales para la energía limpia, uno de los segmentos de mayor demanda del metal blanco.

La ley mantiene aspectos favorables para los inversionistas chilenos con intereses en EEUU, como el impuesto a las sociedades de 21%. Sin embargo, el comercio exterior bilateral podría resultar perturbado por la supresión de los créditos fiscales para iniciativas de energía verde. Por ejemplo, aquellos dirigidos a compradores de vehículos eléctricos fabricados con minerales extraídos en Estados Unidos o en un país con un tratado de libre comercio, como Chile, explicó la agencia de noticias BNamericas.

La revocación de las exenciones fiscales a las energías verdes implementadas por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) bajo el gobierno de Joe Biden, reduce a la mitad los créditos. Esto significa alrededor de US$ 500.000 millones menos en los próximos 10 años, según Tax Foundation, grupo de expertos de política fiscal con sede en Washington D. C.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) indicó que la demanda de litio aumentó casi un 30% el año pasado, ante todo por aplicaciones energéticas como vehículos eléctricos, almacenamiento en baterías, energías renovables y redes eléctricas. En el caso de los metales para baterías, el sector energético representó el 85 % del crecimiento total de la demanda de litio.

Si bien EEUU solo representó el 4,1 % de las exportaciones chilenas de litio en 2024, su participación aumentó respecto del 2,7% de 2023, y sigue siendo uno de los cinco principales destinos de las ventas de Chile al exterior del metal.

Teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos son el principal motor de la demanda de litio, la eliminación de los créditos frenaría la demanda y, sin apoyo, los fabricantes de automóviles estarán menos inclinados a firmar acuerdos de compra de minerales a largo plazo. Esta situación dificultará atraer inversiones a proyectos mineros, advirtió el centro estadounidense de estudios estratégicos e internacionales CSIS en un artículo.

Por eso, algunos analistas creen que Trump, que ha amenazado con un arancel de 50 % a las internaciones de cobre, podría dar un trato especial a países latinoamericanos como Chile y Argentina, sus principales proveedores de litio.

«Si bien la política actual de Donald Trump no incluye tratados de libre comercio, eso no significa que no considere algunas negociaciones especiales en el futuro», dijo a BNamericas el consultor político y económico de Latinoamérica Carl Moses, anticipándose a un posible acuerdo con Chile y Argentina.