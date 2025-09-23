¿Por qué el pan de jamón no cuesta lo mismo? Economía detrás de un ícono navideño venezolano

Enrique González.- A estas fechas ya portales especializados en economía y negocios como Finanzas Digital asoman la proximidad de la temporada navideña y del pan de jamón, destacando la dispersión de precios que suele acaparar titulares en medios nacionales.

Cada diciembre en Venezuela el pan de jamón se convierte en protagonista de la mesa navideña. Sin embargo, un recorrido por panaderías y pastelerías revela algo más que tradición: una sorprendente dispersión de precios. Mientras en algunos locales se consigue a menos de diez dólares, en otros alcanza los veinte o incluso más. ¿Cómo explicar que un mismo producto pueda tener precios tan distintos?

La teoría económica ofrece varias respuestas. En primer lugar, el pan de jamón no se vende en un mercado homogéneo ni de competencia perfecta. Las panaderías actúan como oferentes de conveniencia con un área de influencia geográfica definida, y los consumidores dentro de esa área presentan distinta disposición a pagar. En zonas con mayor poder adquisitivo, los precios tienden a ser más altos sin que necesariamente cambien los costos de producción.

En segundo lugar, aunque el pan de jamón es un producto tradicional, en la práctica se comporta como un bien diferenciado. La marca, el posicionamiento del local y la calidad percibida marcan la diferencia. No es lo mismo comprar en una panadería de barrio que en un local con décadas de prestigio como Danubio o Alicantina, donde el nombre mismo justifica un precio superior. Esto lo sitúa en el terreno de la competencia monopolística, donde cada oferente tiene cierto poder de mercado gracias a la diferenciación.

Un tercer factor son los costos de búsqueda, relacionados con el nivel de Implicación en el proceso de compra. Desde la teoría del Marketing, la Implicación mide el grado de importancia y atención que el consumidor otorga a un producto o decisión. En el caso del pan de jamón, aunque el producto es culturalmente relevante y casi indispensable en la mesa navideña, su precio no es lo suficientemente elevado como para generar un alto nivel de implicación. Esto implica que los consumidores rara vez se detendrán a comparar exhaustivamente precios o calidades. Dicho de otra forma: los costos de búsqueda —en tiempo, esfuerzo y transporte— resultan más altos que el beneficio de encontrar un pan marginalmente más barato. Por ello, es habitual que el consumidor pague un poco más en la panadería de siempre en lugar de recorrer la ciudad para ahorrar unos dólares.

La diversidad en tamaños, recetas y presentaciones añade otra capa de explicación. Panes grandes o pequeños, rellenos más generosos, variaciones como pavo en lugar de jamón, masa de hojaldre o adiciones como almendras y pasas doradas justifican precios distintos. Aquí los costos también cuentan: ingredientes importados, técnicas diferentes y estructuras de producción no son iguales para todos los oferentes.

Los datos recientes lo confirman. Según cifras recogidas por Finanzas Digital en 2024, en Caracas se podían encontrar precios que iban desde US$ 9,99 en El Cafetal hasta US$ 20 en Las Mercedes. En Danubio, un pan grande costaba US$ 16,50, mientras que en Rocarena, el tradicional rondaba los US$ 18 y el de hojaldre llegaba a US$ 20. La variación no sólo refleja localización, sino también reputación y diferenciación del producto.

En definitiva, la dispersión de precios del pan de jamón es el resultado de múltiples factores: geografía, marca, percepción de calidad, nivel de implicación en la compra, costos de búsqueda y diferenciación de producto. Una combinación que explica por qué, cada diciembre, el mismo ícono navideño venezolano se paga de maneras tan distintas.

