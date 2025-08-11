Crudo sin grandes cambios mientras crece expectativa por reunión Trump–Putin

agosto 11, 2025 10:05 AM
Petróleo crudo Barclays exportaciones petroleras
Foto: Pixabay

Los precios del crudo operaban con pocos cambios este lunes, luego de caer más de un 4% la semana pasada, mientras los inversores dirigen su atención a las conversaciones previstas entre Estados Unidos y Rusia para buscar una salida a la guerra en Ucrania.

A las 10:03 GMT, los futuros del Brent subían 5 centavos, a 66,64 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos retrocedía 1 centavo, a 63,87 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska, con el objetivo de negociar el fin del conflicto que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Las conversaciones ocurren en medio de crecientes presiones de Washington sobre Moscú, con la advertencia de que se endurecerán las sanciones si no se alcanza un acuerdo de paz. Trump fijó el pasado viernes como fecha límite para que Rusia acepte un pacto, amenazando con sanciones secundarias a sus compradores de crudo. Además, la Casa Blanca está instando a India a reducir sus adquisiciones de petróleo ruso.

También puede leer: Dólar se mantiene firme antes de dato de inflación y decisión comercial con China

Ajuste de previsiones

El descenso del crudo en los últimos días obedeció, en parte, a que el mercado redujo las expectativas de interrupción del suministro, tras comprobar que Washington solo impuso un arancel adicional a India y no a todos los compradores de crudo ruso, explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El banco suizo recortó su previsión de precio del Brent para finales de año, de 68 a 62 dólares por barril, citando un aumento de la oferta desde Sudamérica y la resiliencia de la producción en países sancionados.

Factores de oferta y demanda

UBS destacó también que la demanda india ha sido más débil de lo anticipado y que, ante este contexto, espera que la OPEP+ detenga sus incrementos de producción, salvo que se presenten interrupciones inesperadas de la oferta.

Mientras tanto, el mercado aguarda señales concretas de progreso en las negociaciones bilaterales. Un avance significativo podría impulsar los precios del crudo, mientras que un fracaso o nuevas tensiones podrían añadir volatilidad en las próximas semanas.

Con información de Reuters

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.