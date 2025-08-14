Precio del crudo Merey venezolano repunta en julio

El precio del crudo Merey, referencia de exportación de Venezuela, registró un incremento en julio de 2025, según el más reciente Monthly Oil Market Report de la OPEP.

De acuerdo con el informe, la cesta Merey promedió 58,14 dólares por barril, lo que representa un alza de 1,28 dólares frente a los 56,86 dólares por barril reportados en junio. El repunte estuvo en línea con el comportamiento general de la OPEP Reference Basket, que también mostró una mejora mensual.

No obstante, en términos interanuales, el precio del Merey cayó 6,71 dólares por barril en comparación con julio de 2024 (cuando promedió 64,85 dólares), lo que equivale a una disminución del 10,34%.

Evolución en el primer semestre

En el acumulado del primer semestre de 2025, el Merey promedió 59,66 dólares por barril, un alza de 13,73 dólares frente al mismo período de 2024, cuando su precio medio fue de 45,93 dólares. El incremento —casi un 30% interanual— refleja una recuperación sostenida, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles prepandemia y por debajo del promedio del resto de los crudos de la OPEP, que alcanzó 72,04 dólares en igual lapso.

El informe atribuye la recuperación mensual de precios a un mayor valor del crudo Dubai y a diferenciales más favorables en varias mezclas, en un contexto de firme demanda física y sólidos márgenes de refinación en algunos mercados.