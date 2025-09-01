Precio de los inmuebles muestra leve alza de 2% en dos años, según Cámara Metropolitana

Los precios de los inmuebles en Caracas continúan con poco impulso afectados por los problemas macroeconómicos del país. La Cámara Inmobiliaria Metropolitana indicó que entre 2024 el precio por metro cuadrado aumentó apenas entre 1% y 2%.

Destacó Fernando Di Gerónimo, presidente del gremio, que las operaciones en el mercado inmobiliario no han variado sustancialmente y que aún se alquila más de lo que se vende. De acuerdo a datos de empresas inmobiliarias la relación del mercado se mantiene 70 (alquiler) a 30 (venta).

«Siempre se alquila más de lo que se vende, y lo que se vende se hace a la mitad del precio, lo cual no ha cambiado en los últimos dos años, con un leve repunto de 1 al 2 por ciento en los precios», puntualizó Di Gerónimo.

Señaló que la zona norte de la capital venezolana domina los alquileres, y las ventas en las zonas sureste. Los municipios Baruta y El Hatillo destacan en este último renglón.

Por su parte, los alquileres se ubican preferiblemente en Los Palos Grandes, Campo Alegre, Sebucán y Los Chorros.

El precio de los inmuebles en Caracas varía significativamente según la zona y el tipo de propiedad, pero para 2025 se estiman precios por metro cuadrado que rondan entre los 800 y 1.100 dólares. En zonas exclusivas como Las Mercedes pueden superar los 2.300 dólares por metro cuadrado.

Mientras que el promedio de los precios de los alquileres en la capital es entre 150 y 300 dólares. Sin embargo, en algunas zonas, principalmente del este, puede alcanzar los 700 y 800 dólares mensuales.

Aniversario

La Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CimCaracas) celebró el pasado 29 de agosto sus 23 años de fundada con una reunión que contó con la presencia de Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras y representantes del mundo de bienes inmuebles venezolano.

A Fernando Di Gerónimo lo acompaña en la Cámara un equipo conformado por Beatriz Yilo, primera vicepresidenta; Ángela Yi, segunda vicepresidenta; Martín Fernández, tesorero y Ana María Gamardo, consultora jurídica.

Durante el evento, Di Gerónimo dijo que más de 2 mil personas nuevas han sido certificadas, de las cuales unas 700 personas aprobaron el post-grado en Preani de la UCAB.

En este sentido, el máximo representante de CimCaracas también expresó que la capacitación no se queda allí, por lo que desarrollaron talleres y charlas para el perfeccionamiento de estos profesionales.

La licenciatura es el siguiente paso que aspiran los directivos de CimCaracas, para lo cual Di Gerónimo acotó que se comunicaron con varios países y el FIABCI, para concretar ese paso que elevará aún más el nivel formativo de los allegados a este gremio.

En el X Congreso CILA 2025 se realizó recientemente en República Dominicana, Venezuela fue reconocida como uno de los promotores del desarrollo educacional inmobiliario en el mundo. En ese escenario se comentó que nuestro país es el lugar más privilegiado para las inversiones por ventajas altamente competitivas en precios con respecto a las demás naciones latinoamericanas.