El oro vuelve a brillar: cerca de su máximo histórico por tensión en Washington

El oro cotizaba al alza este jueves y volvía a rozar niveles máximos, impulsado por el creciente consenso en los mercados sobre nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos y por el clima de incertidumbre política generado ante el inminente cierre del Gobierno federal.

A las 4:11 a.m. (hora de Ciudad de México), el oro al contado subía 0,3%, hasta los 3.877,7 dólares por onza, apenas por debajo del pico histórico alcanzado el miércoles de 3.895,09 dólares. Los futuros para entrega en diciembre avanzaban 0,2%, a 3.903,10 dólares.

El dólar también contribuía al repunte al retroceder hacia mínimos de una semana, mientras que los últimos datos económicos reforzaban la expectativa de un pronto relajamiento monetario. Las nóminas privadas en Estados Unidos cayeron en 32,000 puestos en septiembre, ampliando el descenso revisado de agosto.

“Un dólar más débil, datos flojos como los de ADP y la incertidumbre por el cierre del Gobierno siguen atrayendo flujos de inversionistas que buscan sumarse al impulso del oro”, explicó Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

¿Cómo afecta el cierre del Gobierno estadounidense al precio del oro?

El Gobierno de Estados Unidos activó una paralización parcial de operaciones que podría afectar a miles de empleados federales y retrasar la publicación de indicadores clave, entre ellos el reporte oficial de nóminas no agrícolas previsto para este viernes.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado descuenta como prácticamente segura una rebaja de 25 puntos básicos en la tasa de referencia este mes. En un entorno de intereses más bajos y tensiones políticas, el oro vuelve a consolidarse como el refugio predilecto de los inversionistas.

En el resto del complejo de metales preciosos, la plata al contado avanzaba 0,3%, hasta 47,45 dólares la onza; el platino ganaba 1,5%, a 1.579,55 dólares; y el paladio repuntaba 1,6%, hasta los 1.264,31 dólares.

Con información de El Economista