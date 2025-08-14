El oro cede levemente por la fortaleza del dólar

El precio del oro experimentó una ligera caída este jueves, impulsada por un repunte moderado del dólar estadounidense, aunque las expectativas de un inminente recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. limitaron las pérdidas. A las 10:50 GMT, el oro al contado retrocedía un 0,1%, cotizando a 3.353,19 dólares por onza, mientras que los futuros para diciembre caían un 0,2%, alcanzando los 3.401,60 dólares.

El dólar, tras haber tocado mínimos de más de dos semanas frente a otras divisas, se estabilizó en el mercado internacional, encareciendo el oro para los tenedores de monedas extranjeras. Nitesh Shah, estratega de materias primas en WisdomTree, señaló que la ligera caída del metal precioso se puede atribuir en gran medida a la reciente fortaleza de la moneda estadounidense, aunque destacó que las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal siguen ofreciendo un soporte significativo para el oro.

Expectativas apoyan al lingote

La probabilidad de un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de septiembre de la Fed es cada vez más probable, especialmente tras los últimos datos que revelaron una moderada aceleración de la inflación en julio. Además, las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que sugieren una posible rebaja agresiva de medio punto debido a la debilidad de las cifras laborales, han intensificado la especulación sobre un cambio en la política monetaria.

En este entorno, el oro, un activo que no devenga intereses y históricamente ha sido considerado un refugio en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, podría beneficiarse de un entorno de tasas de interés bajas. Con la política monetaria de la Fed en el centro de atención, los inversores esperan ansiosos los datos económicos que se publicarán más tarde en el día, incluyendo el Índice de Precios al Productor (IPP) y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que podrían proporcionar pistas adicionales sobre la dirección que tomará la política económica de EE.UU.

Mientras tanto, otros metales preciosos mostraron un comportamiento mixto. La plata al contado retrocedía un 0,5%, cotizando a 38,3 dólares por onza; el platino avanzaba un 0,6%, alcanzando los 1.348,1 dólares, y el paladio ganaba un 0,7%, situándose en 1.130,02 dólares por onza.

En resumen, aunque el dólar ha repuntado ligeramente, las expectativas de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal continúan siendo un factor de apoyo clave para el oro. La incertidumbre económica y los datos por venir podrían continuar impulsando las decisiones de los inversores en los mercados de metales preciosos en las próximas semanas.

Con información de Reuters