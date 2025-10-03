El petróleo Brent y el WTI caen a mínimos de cuatro meses por exceso de oferta

Los precios del petróleo registraron caídas significativas este viernes, alcanzando niveles no vistos desde junio, debido a preocupaciones por un exceso de oferta en el mercado.

El Brent se cotizó en 64,43 dólares por barril, mientras que el West Texas International se ubicó en 60,80 dólares a las 9:33 de la mañana (hora venezolana), ambos con descensos superiores al 1% en la jornada. Estos precios marcan los puntos más bajos desde principios de junio, reflejando una tendencia a la baja en las últimas semanas.

El principal factor que ha influido en esta caída es el aumento de la producción de la OPEP+ en septiembre, que alcanzó los 28,40 millones de barriles diarios, un incremento de 330.000 barriles respecto al mes anterior.

También puede leer: Reservas internacionales en $13.016 millones, el monto más alto desde 2016

Este aumento, impulsado por países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ha generado temores de un exceso de oferta en el mercado, especialmente si la producción continúa en ascenso en los próximos meses.

Además, la actividad en las refinerías ha mostrado signos de desaceleración debido a mantenimientos programados y una demanda estacional más baja, lo que ha contribuido a la presión sobre los precios del crudo.

Analistas del sector, como los de JPMorgan, advierten que el mercado podría enfrentar un superávit de crudo en el cuarto trimestre de 2025 si la producción continúa aumentando y la demanda no repunta significativamente. Esta situación podría ejercer una presión adicional sobre los precios, que ya se encuentran en niveles bajos.