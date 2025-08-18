El crudo repunta tras advertencias de Washington sobre compras indias de petróleo ruso

Los precios del petróleo subieron este lunes, impulsados por nuevos roces geopolíticos luego de que la Casa Blanca advirtiera que las importaciones de crudo ruso por parte de India están alimentando la maquinaria de guerra de Moscú.

A las 10:05 GMT, el Brent ganaba 30 centavos (0,46%) y se cotizaba en 66,15 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 38 centavos (0,61%), hasta 63,18 dólares.

El asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, sostuvo que India se ha convertido en “una cámara de compensación mundial” para el petróleo ruso, al transformar crudo sancionado en productos de alto valor y devolverle a Moscú los dólares necesarios para sostener su ofensiva en Ucrania.

Analistas ven riesgo en los flujos energéticos

Las declaraciones avivaron las preocupaciones en torno al suministro energético. “Las duras palabras sobre las importaciones de crudo ruso de India, sumadas a las tensiones comerciales, reavivan el temor de que los flujos energéticos sigan siendo rehenes de la geopolítica, incluso cuando asoman perspectivas de paz en Ucrania”, señaló Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

El mercado también sigue de cerca la reunión prevista para este lunes entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de paz. El mandatario estadounidense ya pidió a Kiev que renuncie a recuperar Crimea y a sus aspiraciones de ingresar en la OTAN, en una postura más cercana a Moscú tras su encuentro del viernes con Vladimir Putin en Alaska.

Según Ole Hvalbye, de SEB, los comentarios de Navarro generaron “cierto interés comprador” en el mercado, reflejo de la sensibilidad de los precios a cada giro diplomático en la guerra más mortífera que ha vivido Europa en ocho décadas.

