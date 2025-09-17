El petróleo cede terreno, pero las tensiones geopolíticas contienen las pérdidas

Los precios del petróleo retrocedían este miércoles tras el repunte de la jornada anterior, aunque la inquietud en torno a la seguridad energética rusa mantenía un soporte en el mercado. Los inversionistas también aguardan la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

A las 09:39 GMT, los futuros del Brent caían 41 centavos, o un 0,6 %, hasta los 68,06 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía 37 centavos, también un 0,6 %, hasta 64,15 dólares.

En la sesión anterior, ambos referenciales habían subido más de un 1 % impulsados por el temor a interrupciones en los suministros rusos tras ataques ucranianos contra puertos y refinerías.

Riesgos sobre la producción rusa

Reuters informó que Transneft, el monopolio de oleoductos de Rusia, advirtió a los productores que podrían reducir su producción debido a los daños ocasionados por drones ucranianos.

“Si los daños son temporales, el mercado volverá rápidamente a un rango de cinco dólares por barril”, señaló John Evans, analista de PVM Oil Associates.

Expectativa por la Reserva Federal

El mercado también sigue de cerca la reunión de la Fed, en la que se espera un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia. Una medida de este tipo abarataría los costos de financiamiento y podría estimular la demanda de combustibles.

Los operadores estarán atentos, además, a los comentarios del presidente Jerome Powell y a la primera participación de Stephen Miran, nuevo gobernador del banco central estadounidense.

El Instituto Americano del Petróleo (API) reportó que los inventarios de crudo y gasolina en EE. UU. cayeron la semana pasada, mientras que las existencias de destilados aumentaron. Más tarde se publicarán las cifras oficiales de la Administración de Información de Energía (EIA).

Perspectivas del mercado

Para algunos analistas, la tendencia alcista del crudo enfrenta un momento decisivo. “Los informes de grandes fondos con apuestas bajistas reflejan que persisten los temores de superabundancia”, explicó Chris Beauchamp, analista jefe de IG Group.

Aunque las tensiones con Rusia siguen latentes, el mercado percibe que permanecen bajo control, lo que aumenta la probabilidad de que los precios vuelvan a probar mínimos recientes.

Con información de Reuters