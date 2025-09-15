Fijación de los Precios de los Estacionamientos en los Centros Comerciales

Enrique González.- Recientemente, se ha publicado una nota informativa en la que se aclara que los precios de los estacionamientos en los centros comerciales de Venezuela no son fijados directamente por la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (CAVECECO), ni por los propios centros comerciales, sino por los concesionarios privados a los que se les ha arrendado la gestión de estos espacios.

Representantes del gremio han señalado que, al igual que los locales comerciales ubicados dentro de los centros comerciales, los espacios de aparcamiento suelen ser arrendados a terceros por los propietarios del inmueble. Esto responde a una lógica empresarial basada en la especialización, en la que ciertas empresas se encargan de gestionar y operar los estacionamientos, lo cual puede generar eficiencias operativas. Desde la perspectiva de la Teoría de la Organización Empresarial y de la Economía de la Empresa, esta tercerización se justifica por las ganancias de eficiencia derivadas de la especialización y del enfoque operativo específico de las empresas que se dedican exclusivamente a la gestión de estacionamientos.

No obstante, este modelo no implica una venta o transferencia de la propiedad de los activos (los espacios de estacionamiento), sino únicamente la cesión de su gestión y explotación. Esto significa que ni el propietario ni la administración del centro comercial tienen control directo sobre la fijación de precios ni sobre la asignación de usos alternativos de dichos espacios (por ejemplo, su utilización para eventos especiales o promociones).

Este modelo genera un trade-off relevante. Por un lado, se obtienen eficiencias mediante la delegación operativa a especialistas. Pero, por otro, se pierde control sobre un elemento clave de la experiencia del consumidor: el estacionamiento, que se comporta como un bien complementario al consumo dentro del centro comercial. Es decir, para el visitante, el servicio de estacionamiento y la visita al centro comercial forman parte de un mismo acto de consumo. Desde este punto de vista, el precio del estacionamiento se convierte en parte del costo total de visitar el centro comercial, junto con el costo de oportunidad del tiempo invertido en el desplazamiento y la permanencia.

La teoría microeconómica proporciona herramientas para analizar este tipo de relaciones entre productos complementarios. Cuando el precio de uno de ellos aumenta (por ejemplo, el estacionamiento), la demanda del otro (las visitas y consumo dentro del centro comercial) puede verse afectada negativamente. Idealmente, los oferentes de productos complementarios toman en cuenta esta interdependencia al fijar sus precios: tienden a internalizar parcialmente esa relación para evitar fijar precios que desincentiven el consumo conjunto.

Sin embargo, en contextos donde el centro comercial ha desarrollado un ecosistema comercial fuerte —por ejemplo, con una propuesta de valor única, marcas exclusivas o una experiencia de cliente diferenciadora— los concesionarios del estacionamiento podrían verse incentivados a actuar como monopolistas locales. Es decir, si los consumidores perciben ese centro comercial como un destino “top-of-mind” o como una oferta “one-stop shopping”, el operador del estacionamiento podría capturar parte del excedente del consumidor mediante precios más altos. Esto introduce un riesgo de comportamiento oportunista, en el que los beneficios de imagen, diferenciación y atracción de clientes generados por el centro comercial son parcialmente absorbidos por un actor externo que no ha invertido en esos activos intangibles.

En consecuencia, aunque la tercerización de servicios como el estacionamiento puede ser eficiente desde una perspectiva operativa, también puede generar incongruencias estratégicas si no existe una alineación clara de incentivos entre el operador del estacionamiento y el propietario o gestor del centro comercial. Este tipo de externalidades puede terminar afectando negativamente tanto a la experiencia del visitante como al valor de las marcas presentes, socavando la estrategia comercial del centro en su conjunto.

