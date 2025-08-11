Precios de la vivienda en México suben 8,7% en el segundo trimestre

El valor de las viviendas adquiridas con crédito hipotecario en México registró un incremento anual de 8,7% en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En el acumulado del primer semestre, el alza fue de 8,4%.

El repunte se produjo en un contexto macroeconómico moderado: el Producto Interno Bruto (PIB) apenas creció 0,1% en el segundo trimestre frente al mismo periodo de 2024; la inflación anual medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 4,3%; y la tasa hipotecaria promedio se situó en 11,64%, según cifras del Banco de México.

Más alza en vivienda económica-social

El índice de precios para vivienda nueva aumentó 8,2%, mientras que el de vivienda usada subió 8,6%, con una participación de 63,3% y 36,7%, respectivamente, en el mercado.

Por tipo, las casas solas se apreciaron 8,7% y las viviendas en condominio o departamentos, consideradas en conjunto, 8,2%. En el segmento económico-social, el alza fue de 10,7%, superando al de vivienda media-residencial, que avanzó 7,2%.

Valores y distribución de precios

En el primer semestre, el valor promedio nacional de las viviendas con crédito hipotecario fue de 1.862.524 pesos, equivalente a una vivienda media. El 25 % de las operaciones se cerró por 775.796 pesos o menos, mientras que el precio mediano fue de 1.200.000 pesos.

Tres cuartas partes de las transacciones se realizaron por menos de 2 182 868 pesos, y el resto superó esa cifra.

Entre enero y junio, la cantidad de avalúos realizados descendió 3,8% respecto al mismo lapso de 2024, lo que indica una menor actividad en el segmento financiado, a pesar del avance en precios.