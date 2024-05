Privatización a través del mercado de valores

Guillermo García N.- El modelo económico basado en la nacionalización de empresas y expropiaciones, sobre supuestas bases de empresas estratégicas y de utilidad pública ha demostrado su fracaso. Desde empresas eléctricas hasta cementeras, hatos, empresas de alimentos, silos y mataderos, empresas de servicios petroleros, acerías, así como empresas petroquímicas, de lubricantes, fertilizantes y de envases. Todo llevo a un modelo de capitalismo de Estado desbordado donde la participación del sector privado se redujo, y con ello la generación de inversión productiva y empleos bien remunerados.

Esta política no ha resultado en el pasado y menos en el presente, por lo que muy probablemente ahora estas políticas equivocadas tendrán que revertirse totalmente para llevar estas empresas nuevamente al sector privado a través de un proceso de privatización bien estructurado y con los esquemas disponibles. El mercado de valores es uno de estos y el gobierno debe evaluar seriamente su implementación o dando inicio a esquemas de APP (Asociación Público Privada) como primer paso para un proceso de privatización posterior.

¿Por qué privatizar?

Privatizar, en una forma sencilla de expresarlo, es el mecanismo mediante el cual el sector público transfiere la propiedad a la iniciativa privada de una serie de recursos productivos para que ésta la maneje con eficiencia y racionalidad, de tal manera que el conjunto de la sociedad resulte beneficiado; en otras palabras, hacer mejor de forma privada lo que ha venido efectuando el sector público. No obstante, esta causa no es el único motivo y objeto de la privatización. Para los efectos del análisis y de la significación de por qué privatizar, sólo hay que percibir que el Estado venezolano ha demostrado ser muy ineficiente, no sólo en la prestación de los servicios sino también en los manejos de recursos que ha dispuesto para la administración de sus organismos y empresas. Esta ineficiencia de los entes públicos ha venido de la mano de cuantiosos requerimientos financieros que no guardan relación con el costo-beneficio y la calidad de los servicios obtenidos. La demanda de ingentes recursos ha producido profundos desequilibrios en los presupuestos públicos, lo que ha coadyuvado enormemente al incremento del déficit fiscal centralizado y descentralizado de la Administración Pública.

Esta situación conlleva a emprender un proceso acelerado y coordinado de privatización, el cual defina claramente las opciones, alternativas y soluciones que deben implementarse; para que se pueda establecer una estrategia y operatividad definida, coordinada y trasparente que permita la fluidez de las acciones a emprender y la efectividad y celeridad que el proceso amerita. En este proceso deben evaluarse las diferentes alternativas y combinación de métodos de que se dispone, y conoce, para el establecimiento de los esquemas de privatización que más se adecuan al tipo de empresas a privatizar y de las condiciones del mercado. Aquí jugará un papel importante la valoración de la (s) empresas, su estructura de negocios, el sector económico en que se encuentra, el mercado que ataca, así como la condición del mercado en el momento de la venta.

El mercado de valores como esquema de privatización

La adopción de una estrategia o proceso de privatización de empresas estatales a través del mercado de Valores ha resultado a nivel de las experiencias internacionales más viable y efectiva de lo que muchos pensaron, lo cual explica por qué un gran número de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo (Chile; Brasil, Argentina , Colombia, Perú) hayan optado por comenzar procesos de privatización a través de la participación de empresas internacionales y nacionales, así como ciudadana a través del mercado, como una alternativa válida para emprender procesos de privatización. A la Bolsa de Valores deben regresar las empresas nacionalizadas, abriendo el capital y democratizándolo. Hacer accionistas a las empresas extranjeras y nacionales y a todos los venezolanos. Eso es lo que realmente el gobierno debe hacer y los venezolanos deseamos y requerimos.

Empresas extranjeras y nacionales de los sectores económicos en las que se desarrollan participando en la compra de acciones de estas empresas en porcentajes que pueden representar una mayoría accionaria para el manejo gerencial y societario de la empresa, pero con la participación de los venezolanos en un porcentaje minoritario a través del mercado (inversionistas pequeños, medianos, fondos de pensiones y jubilaciones, cajas de ahorro, fondos mutuales, Entidades de Inversión Colectiva, Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje de títulos valores y de compañías de seguros)

¿Por qué no incluir dentro de estos esquemas y procesos de privatización y democratización del capital a las empresas mixtas petroleras a través del mercado de Valores como lo he propuesto en mis artículos y foros? Esto es totalmente factible a nivel financiero y de inversión en el mercado venezolano, es una decisión más política que económica – financiera.

El solo hecho de poder plantear una estrategia de privatización, significa de cierta forma, reconocer que el mercado es capaz de proporcionar, las condiciones de disciplina, y ordenamiento que van más allá de cualquier regulación o planificación centralizada, en otras palabras, el mercado puede responder en forma más precisa y racional de lo que haría el proceso político. Para el sector público, la concepción empresarial estará siempre en segundo plano. No obstante, la percepción que tienen hoy las sociedades modernas y sus ciudadanos sobre la actuación de las empresas públicas está cambiando, lo que ha permitido abrir el debate para que el tema de la privatización bien implementada y la iniciativa privada tome nuevamente el lugar importante que se merece.

Actualmente el país se encuentra en una situación donde la pregunta ¿por qué se requiere privatizar y cómo hacerlo eficientemente? Se responde no sólo por la necesidad que tiene el país de hacer más eficientes y productivas las empresas públicas, sino lo que es más importante, para generar los grandes ingresos que el país hoy requiere y no tiene y crear un modelo económico distinto y basado en la iniciativa privada con generación de empleos bien remunerados y donde todos los venezolanos puedan participar como accionistas de esas empresas privatizadas democratizando el capital. ¡El mercado de valores es una gran opción y una vía eficiente y de impacto!

@asesorfinaciero